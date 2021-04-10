Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk kanalında yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalar yaptı. Okulların hem açık hem de açık olmadığı bir durumun söz konusu olduğunu belirten Bakan Selçuk, açıklamasında ‘okullar kapanacak mı’ sorusuna da yanıt verdi.





Bakan Selçuk’un açıklaması şu şekilde:





"Burada önemli olan şu, elbette sorunlar yaşanıyor. Bizim işimiz bu sorunların yaşanmamasını sağlamak ve çözmek ama genel olarak baktığımız zaman biz neredeyiz sorusunun yanıtıyla ilgileniyoruz. Türkiye uzaktan eğitim ile ilgili hazırlıkları bakımında çok net verilerle ortaya koyabildiğimiz için mutluyuz. Dünyadaki ilk 5 ülke için diyebiliriz. TV kurmak ve canlı ders yapabilmek, bunların sayısının yüksekliği gibi birçok parametrede birçok mesafe aldık. Genel tabloda çok mutlu olmadığımız bir durum var şundan dolayı; çocuklarımızın öğrencilerimizin okulda olmasını arzu ediyoruz. Yüz yüze eğitim bizim önceliğimiz ama daha öncelik tanıdığımız şey sağlık. Okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Biz çok kontrollü bir şekilde okulları açamaya çalışıyoruz."





OKULLAR KAPANACAK MI?





"Biz bu süreci günlük ve anlık takip ediyoruz diyebilirim. Dünyayı takip ediyoruz. Hangi ülkede ne tür tedbirler alınıyor noktasında. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi sınıflar düzeyler açılmalı kapanmalı gibi bir takım öngörülerimiz var. 8-12. sınıflar gibi sınıfların sınav dönemi nedeniyle fırsat eşitliğini sağlamak gibi bazı ilkesel tutumlarımız var. Ama ilin durumu neyi gerektirirse o ilde ihtiyaç duyduğunda valilik gözetiminde kararlar alınıyor. Biz de burada yerinde karar kavramı çerçevesinde hangi illerde ne oluyoru takip ediyoruz."