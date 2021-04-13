Okullar kapandı, uzaktan eğitim geri geldi

Corona virüs vaka ve vefat sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni kararlar belli oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, yarın akşamdan itibaren tüm Türkiye’de kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini açıkladı.





Alınan kararlar arasında milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği eğitim dünyasını yönelik düzenlemeler de bulunuyor.Buna göre, yüz yüze eğitim uygulaması sona eriyor ve yeniden uzaktan eğitim uygulamasına geçiliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir” dedi.





Uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmenin kısa süre içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.



