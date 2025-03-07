Samanyolu Haber /Politika / Okullara sabun koymak için para bulamayan MEB, çalıştaya 17 milyon harcadı /07 Mart 2025 10:40

Okullara sabun koymak için para bulamayan MEB, çalıştaya 17 milyon harcadı

Tasarruf genelgesine rağmen Ankara’da lüks bir otelde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı’ için devletin kasasından 16 milyon 950 lira çıktı.

SHABER3.COM

Yeni eğitim öğretim yılında bazı okullara sabun bile konulamadı, temizlik en büyük sorun oldu. Okullarda temizliği veliler yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 yıldızlı otelde toplantı düzenlediği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı 21 Ocak 2025’te ihale düzenleyerek çalıştay için hizmet alımı yapacağını duyurdu. İhale sonucunda bir organizasyon firmasıyla 16 milyon 950 bin TL’lik sözleşme yapıldı. MEB’in “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı” 3-7 Şubat tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’daki Eliz Convention Center Thermal Hotel’de yapıldı. Toplantının günlüğü 4 milyon 238 bin TL’ye denk geldi.

EMEKÇİYE SEFALET

“Öğretmenler odasındaki çay için tasarruf diyorlar, okul temizliğine gelince para yok, öğretmene asgari ücretin altı maaş, kendilerine gelince lüksten, itibardan vazgeçmiyorlar. Türkiye Yüzyılı dedikleri sefalet yüzyılı oldu, Maarif Modeli dedikleri de  öğrenciye, öğretmene sefalet, iktidara  bürokrata saltanat.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Okullara sabun koymak için para bulamayan MEB, çalıştaya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:45:36