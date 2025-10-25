Samanyolu Haber /Gündem / Okullara tepki çeken poster asın talimatı kimin yerine geçmeye çalışıyor /25 Ekim 2025 12:27

Okullara tepki çeken poster asın talimatı kimin yerine geçmeye çalışıyor

Okullara, ‘Erdoğan posteri· asın’ talimatı: Partizan bir dayatmadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlerine WhatsApp grupları üzerinden dikkat çeken bir talimat gönderdi.

SHABER3.COM

Talimata göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve kurtuluş günleri gibi resmi etkinliklerde, Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri asılması zorunlu hale getirildi. 

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, yazılı bir yönetmelik ya da genelgeye dayanmayan bu uygulama, bağlayıcı nitelikte okul müdürlerine iletildi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, söz konusu uygulamayı “partizan bir dayatma” olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda ‘Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır’ talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır” dedi. 

Özçağdaş, Türk Bayrağı Kanunu ve Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nde Cumhurbaşkanı posterine dair hiçbir hüküm bulunmadığını kaydetti:


Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir. Bu durum, devletin tarafsızlığı ilkesinin ihlalidir. Okullar propaganda sahnesi değildir; eğitim, bilimsel düşünce ve Cumhuriyet sevgisi öğretir.

CHP’li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na “keyfi talimatı derhal geri çekin” çağrısı yaptı. 

Eğitim-İş Sendikası da, söz konusu talimatın okulları “siyasi propaganda alanına çevirdiğini” belirtti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Okullara tepki çeken poster asın talimatı kimin yerine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:40