Okullara tepki çeken poster asın talimatı kimin yerine geçmeye çalışıyor

Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir. Bu durum, devletin tarafsızlığı ilkesinin ihlalidir. Okullar propaganda sahnesi değildir; eğitim, bilimsel düşünce ve Cumhuriyet sevgisi öğretir.

Talimata göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve kurtuluş günleri gibi resmi etkinliklerde, Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri asılması zorunlu hale getirildi.Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, yazılı bir yönetmelik ya da genelgeye dayanmayan bu uygulama, bağlayıcı nitelikte okul müdürlerine iletildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, söz konusu uygulamayı “partizan bir dayatma” olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özçağdaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda ‘Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır’ talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır” dedi.Özçağdaş, Türk Bayrağı Kanunu ve Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nde Cumhurbaşkanı posterine dair hiçbir hüküm bulunmadığını kaydetti:CHP’li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na “keyfi talimatı derhal geri çekin” çağrısı yaptı.Eğitim-İş Sendikası da, söz konusu talimatın okulları “siyasi propaganda alanına çevirdiğini” belirtti.