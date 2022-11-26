Okullarda sıkıntı mı var? Düzce'de eğitime bir hafta ara





Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir açıklama yaparak Düzce'de eğitime 1 hafta ara verildiğini duyurdu. Özer yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" açıklamasında bulundu. Bu durum birçok insan tarafından korkuyla karşılandı. Depremde devlet kurumlarının zarar görmesine dikkat çeken veliler, okullarda problem olup olmadığını öğrenmek istediklerini dile getirdi.





Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Yalova, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen depremin ardından birçok ilde eğitime ara verilmişti.







