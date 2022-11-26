Samanyolu Haber /Gündem / Okullarda sıkıntı mı var? Düzce'de eğitime bir hafta ara /26 Kasım 2022 20:49

Okullarda sıkıntı mı var? Düzce'de eğitime bir hafta ara

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından okulların bir hafta tatil edildiği açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir açıklama yaparak Düzce'de eğitime 1 hafta ara verildiğini duyurdu. Özer yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" açıklamasında bulundu. Bu durum birçok insan tarafından korkuyla karşılandı. Depremde devlet kurumlarının zarar görmesine dikkat çeken veliler, okullarda problem olup olmadığını öğrenmek istediklerini dile getirdi. 

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım Çarşamba günü saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Yalova, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen depremin ardından birçok ilde eğitime ara verilmişti.


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