Samanyolu Haber /Gündem / Okullarda TikTok çılgınlığı: Peş peşe yangınlar çıkıyor /16 Şubat 2022 13:02

Okullarda TikTok çılgınlığı: Peş peşe yangınlar çıkıyor

TikTok'ta birbirlerine meydan okuyarak okullarındaki tuvaletlere zarar veren öğrenciler okullarda yangın çıkarıyor

SHABER3.COM

Geçtiğiz aylarda ABD'de bazı okulda öğrenciler sosyal medya platformu TikTok'ta birbirlerine meydan okuyarak okullarındaki tuvaletlere zarar veriyordu. Meydan okumaya katılan öğrenciler Okul tuvaletlerindeki eşyalara  zarar verirken video çekip sosyal medyada bir akım başlatmışlardı. 

Aynı akım şimdilerde Almanya'da da görülmeye başladı. Almanya'nın Hessen Eyaletinin Güneyinde bir hafta içerisinde bir birine yakın 4 okulun tuvaletinde yangın çıktı. En son Frankfurt yakınlarındaki Dreieich şehrinde bir lisede yangın çıktı. 

Yangın alarmının duyulması ile birlikte Okunun yanında bulunan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu arada okuldaki 1600 öğrenci boşaltılırken , bir okul görevlisi ve bir müdür yardımcısı yangında yaralandı Yangında yaralananların yangın bölgesinde öğrenci olup olmadığını kontrol ederken dumandan etkilendikleri öğrenildi 

Yangın ile ilgili soruşturma açan polis sözcüsü okulda bir kaç tuvaletin ve yanındaki odaların zarar gördüğünü açıkladı . Yangın sebebinin tam olarak netleşmediğini duyuran Polis yetkilisi son zamanlarda yaygınlaşan  TikTok çılgınlığının üzerimde durulduğunu söyledi 

Daha önce ABD'de başlayan TikTok çılgınlığı Almanya'da  #klopapierrolle veya #schultoilette gibi Almanca hashtag'ler açılmıştı. Gençler okul tuvaletlerinde  suya batırılmış tuvalet kağıdı rulolarının duvarlara fırlatıp videolarını çekiyorlar ve müzik eşliğinde kısa video klipler halinde sosyal medyada paylaşıyorlar. Bazı gençler işi biraz daha abartıp  bir de tuvalet kağıtlarını yakıyorlar. 


Benzer yangınlar ,  Cuma günü Griesheim'da (Darmstadt-Dieburg) Perşembe günü Kelkheim'da (Main-Taunus),  
Geçen hafta Pazartesi günü de  Hanau'daki bir ilkokulda çıkmıştı. 

Bütün okullarda yangınların tuvaletlerde çıkması şüpheleri artırdı. Yetkililer okullardaki zararın on binlerce euro olduğunu açıkladılar 


Polis: Önemsiz suçlar veya okul şakaları yok

Olaylarla ilgili bir açıklama yapan bir polis yetkilisi  olaylara karşı  "önemsiz suçlar olarak algılanamayacağını,  okul çocukları tarafından yapılan basit şakalar olarak bakmayacaklarını söyledi . Polis yetkilisi TikTok Meydan Okumaları sadece tehlikeli olmakla kalmaz, "kural olarak bunlar, failin yaşına bağlı olarak cezai sonuçları  olaylardır dedi 

Yetkililer,  çoğu reşit olmayan faillerin  herhangi bir yasal cezaya çarptırılmadığını ancak hem okul disiplin yönetmeliğine göre yaptırımlar yapıldığını açıkladılar Ayrıca Bu tür olaylara karışan çocuklara Gençlik daireleri de gençlere zorunlu eğitimler veriyor 
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