Samanyolu Haber /Gündem / Okulların güçlendirilmesi için yapılan öneri AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi /04 Kasım 2020 22:42

Okulların güçlendirilmesi için yapılan öneri AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

İzmir'deki deprem sonrasında binaların güvenliği yeniden gündeme gelirken, "Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin artırılması önergesi"nin AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildiği belirtildi.

SHABER3.COM

İzmir'de yaşanan depremin ardından kamu kurumlarının güvenilirliği de tartışma konusu olmuştu. HDP'nin "Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin artırılması önergesi" AKP-MHP oyları ile reddedildi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın paylaştığı videoda, "Okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin 10 milyar lira artırılması önergemiz, AKP-MHP oylarıyla reddedildi" denildi.

Meclis'te MEB ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. HDP'den yapılan videolu paylaşımda 'Okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin 10 milyar lira artırılması'na ilişkin sundukları önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği belirtildi.  

Videoda Garo Paylan, "Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için yeterli bütçe bulunmuyor. Okullarımızın hazır hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçenizin arttırılmasını istiyoruz. Bütçe 10 milyar TL arttırılmalı. Bu sayede hem çocuklarımız daha iyi yerlerde eğitim görür hem de okullar depreme dayanıklı hale gelir" ifadelerini kullanırken, videonun sonunda HDP tarafından verilen önergenin reddedildiği görülüyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Okulların güçlendirilmesi için yapılan öneri AKP ve... Sonraki Haber >>

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Minik Ayla 91 saat sonra böyle kurtarıldı

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

Sokak Lambası direğinden kıl payı kurtuluş

“Journalist Post” yayında

“Journalist Post” yayında

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

'Lütfen şu 6.6’yı artık silin'

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’da ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Kâbe'de saldırı şoku!

Kâbe'de saldırı şoku!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:04:09