Okulların güçlendirilmesi için yapılan öneri AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

İzmir'de yaşanan depremin ardından kamu kurumlarının güvenilirliği de tartışma konusu olmuştu. HDP'nin "Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin artırılması önergesi" AKP-MHP oyları ile reddedildi.



HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın paylaştığı videoda, "Okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin 10 milyar lira artırılması önergemiz, AKP-MHP oylarıyla reddedildi" denildi.





Meclis'te MEB ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı. HDP'den yapılan videolu paylaşımda 'Okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi için MEB bütçesinin 10 milyar lira artırılması'na ilişkin sundukları önergenin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği belirtildi.





Videoda Garo Paylan, "Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için yeterli bütçe bulunmuyor. Okullarımızın hazır hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yatırım bütçenizin arttırılmasını istiyoruz. Bütçe 10 milyar TL arttırılmalı. Bu sayede hem çocuklarımız daha iyi yerlerde eğitim görür hem de okullar depreme dayanıklı hale gelir" ifadelerini kullanırken, videonun sonunda HDP tarafından verilen önergenin reddedildiği görülüyor.