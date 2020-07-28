Samanyolu Haber /Gündem / Okulların yeni dönemde açılacak mı? /28 Temmuz 2020 19:30

Okulların yeni dönemde açılacak mı?

Türkiye'de ismi açıklanmayan hükümet yetkililerine dayandırılan haberde okulların açılması hakkında iddialara yer verildi.

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Türkiye’de eğitimin 31 Ağustos’ta başlaması ile ilgili açıklamaların ardından bugün Reuters haber ajansına konuşan iki yetkili konunun detaylarını paylaştı.İsmini açıklamayan iki yetkili, okulların günlük vaka sayısının 900’ün üzerine çıkmaması durumunda devam edeceğini söyledi.

İsmini açıklamayan yetkililer biri, “Eğer vaka sayısı azalırsa okullar tekrar açılacak. Aksi takdirde okullar açılmayacak” dedi. Öte yandan üst düzey yetkililerden bir diğeri ise Reuters’a, “Normalleşme devam ediyor. Fakat vaka sayısının daha hızlı düşmesi gerek. Güneydoğu bölgelerindeki okullarda online eğitim devam edebilir” ifadesini kullandı.
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