Samanyolu Haber /Dünya / Okumaması gereken cümleleri de okudu /09 Temmuz 2022 00:11

Okumaması gereken cümleleri de okudu

Yaptığı gaflar ve düşmeleriyle gündem olan, bu nedenle de görev yeterliliği sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kez de promter'da yer alan ancak okumaması gereken bazı cümleleri okuduğu ifade edildi.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ABD başkanı Joe Biden, kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum salığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladığını naklen yayında duyurdu.

Joe Biden, naklen yayın konuşması sırasında önceden hazırlanan ve promptere yansıtılan yazıdaki "satırı tekrarla" ve "alıntıyı sonlandır" komutlarını da okudu.

ABD Başkanı, kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran Yüksek Mahkeme'yi eleştirdi. Biden, “Yüksek Mahkeme’nin kararı, anayasal bir yargı kararı değildi. Bu tamamen siyasi bir gücün eylemiydi” diye konuştu.
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