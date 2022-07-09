Okumaması gereken cümleleri de okudu

ABD başkanı Joe Biden, kadınların kürtaja erişimini ve kadın-doğum salığı konusundaki haklarını güvence altına alan bir kararname imzaladığını naklen yayında duyurdu.Joe Biden, naklen yayın konuşması sırasında önceden hazırlanan ve promptere yansıtılan yazıdaki "satırı tekrarla" ve "alıntıyı sonlandır" komutlarını da okudu.ABD Başkanı, kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran Yüksek Mahkeme'yi eleştirdi. Biden, “Yüksek Mahkeme’nin kararı, anayasal bir yargı kararı değildi. Bu tamamen siyasi bir gücün eylemiydi” diye konuştu.