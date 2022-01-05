Samanyolu Haber /Gündem / Okuyan ile Enginyurt arasında gerginlik /05 Ocak 2022 02:11

Okuyan ile Enginyurt arasında gerginlik

Canlı yayınlardaki gergin tavırlarıyla bilinen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu sefer de eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ile gerginlik yaşadı. Okuyan’ın, “Sen kimsin” sözleri üzerine Enginyurt masayı yumrukladı.

Yaşar Okuyan ile Cemal Enginyurt arasında gerginlik

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Flash TV’de memur ve emekliye verilen zammı tartıştı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası en düşük emekli maaşını 2 bin 500 lira, toplam memur zammını ise yüzde 30.5 olduğunu duyurmuştu.
Flash TV’de yayınlanan Söz Meclis’ten İçeri programında buluşan ikili Erdoğan’ın açıkladığı emekli ve memur zamlarını masaya yatırdı.
Enginyurt’un Okuyan’a, “Senin hoşuna gidecek gibi davranacak değilim ki. Niye rahatsız oluyorsun bundan?” sözlerinin ardından stüdyodaki hava gerginleşti.
Okuyan da Enginyurt’a “Sen kimsin?” diyerek cevap verdi.
Okuyan’ın “Sen kimsin?” lafına oldukça sinirlenen Enginyurt, “Ben milletin vekiliyim. Sen kimsin diyemezsin” diyerek sesini yükseltti.
Stüdyoda artan tansiyon yüzünden Enginyurt masayı yumruklamaya başladı. Enginyurt’u stüdyodakiler diğer isimler sakinleştirmeye çalıştı.

6. BÜYÜK ÜLKE KAVGASI
Bu olay Enginyurt’un ilk canlı yayın vukuatı değil. MHP Milletvekili olduğu dönemde Haber Global’e konuk olan Enginyurt ile CHP’li Erdal Aksünger arasında 6. büyük ülke tartışması yüzünden gerginlik  yaşandı.  Enginyurt’un yayın esnasında, Türkiye’nin dünyanın 6. büyük ülkesi olduğunu söylemesi üzerine Erdal Aksünger, “Akıl var mantık var. Yapmayın Allah aşkına” diyerek tepki gösterdi. Aksünger’in bu tepkisi üzerine Enginyurt, “Benim aklıma mantığıma hakaret etme” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Enginyurt, Aksünger’e “Sen provokasyona gelmişsin buraya. Seni örgütlemişler, buraya göndermişler” dedi. Aksünger ise, “Beni kimse örgütleyemez. Benim geçmişim de belli, ne olduğum da belli, nereden geldiğim de belli, soyum da belli, sopum da belli. Hepsi belli” dedi.
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