Okuyan'dan ilginç kehanet: MHP'den istifaya hazırlanan milletvekilleri var

Diken.com.tr'de Minez Bayülgen'e konuşan Okuyan'a göre iktidar, Meclis açılır açılmaz CHP’li ve HDP’li vekillerin vekilliklerini düşürmesi sertleşeceklerinin belirtisi. Okuyan'a göre "AKP ve MHP kaybediyor, kaybettikleri için de hırçınlaşıyorlar. CHP ve HDP’ye saldırmaya devam ediyorlar. İktidar, TBMM’nin açılışı ve üç vekilin de hukuksuzca tutuklanmasıyla, “Biz daha da sertleşeceğiz" mesajını veriyor





Röportajdaki bazı diğer soru ve cevaplar şöyle:





‘MHP baraj altı, İYİ Parti yüzde 13-14’





-“Kaybediyorlar” dediniz. Pek çok araştırma şirketinin sonuçları mutlaka size de geliyordur. Bizim bilmediğimiz kamuoyu araştırma sonuçları, AKP ve MHP’ye ne diyor peki?





-AKP ve MHP perişan halde. Elimde AKP’ye çok yakın bir araştırma firmasının da sonuçları var. Hepsinin sonucu ortalama olarak şöyle; Bir kere MHP baraj altı, oyu yüzde 8’lerde. İYİ Parti, yüzde 13- 14. HDP yüzde 12, 13. CHP ise kimisinde 30 küsur, bazısında 28 küsur.





-AKP’nin oyları ne durumda?





-AKP kimi araştırmada yüzde 28, kiminde yüzde 30 çıkıyor. Örneğin bir araştırmada AKP yüzde 34, CHP yüzde 30. Çok yaklaşmış durumdalar. Biliyorlar ki artık İstanbul ve Ankara’yı geri almaları mümkün değil. Yedi sülalesini yan yana getirse de bu iş bitti. Belediyecilikte siyasi mevta haline geldiler.





-Sizce de iktidar OHAL getirmek istiyor mu?





-Kesinlikle OHAL getirmek istiyorlar. Millet galeyana gelsin ve sokağa dökülsün diye provoke ediyorlar.





-OHAL şartlarında erken seçim olursa ne olur?





-OHAL şartlarında erken seçim olursa, referandumda Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da nasıl AKP militanları, polis, jandarma HDP seçmenini dövdü, kırdı ve sandıktan uzaklaştırdıysa, yine aynısı yaşanacaktır. Peki bu yaşananlar iktidara ne fayda sağlamıştı? ‘Hayır’ çıkan referandum ‘evet’ çıkmıştı. Ancak ister baskın, erken ya da normal seçim yapsınlar. Hiç fark etmez.





-Neden?





-Abbas yolcu çünkü. Tayyip Erdoğan’ın AKP’si sandığa gömülecek ve siyasi partiler mezarlığındaki yerini alacak.





‘Baskın seçimi kaçmak için yapabilirler’





-Ülkücü camiadan gelen birisiniz. Sizin tanıdığınız Devlet Bahçeli baraj engeline takılmamak için nasıl bir plan yapıyordur?





-Yapacağı çok bir şey çok. Bu yüzden CHP’yi durmadan kışkırtıyor. AKP ile MHP’nin toplam oyu yüzde 40- 42 ediyor. Olmuyor yani. Bu yüzden de zulmü ve kanunsuzluğu artırarak her şeyi yapacaklar. Erken seçime giderlerse akıllara, bunu kaçmak için yaptıkları gelebilir.





-Kaçmak derken ne demek istiyorsunuz?





-Ekonomi dipte. Dış sorunlar felaket. Bırakıp kaçmak derken, “Seçim yaptık, yenildik ve devrediyoruz” diyebilirler. Birçoğu yurt dışına tüyer. Şu şartlarda acele bir baskın seçim yapılırsa bunun tek sebebi vardır: ‘Hemen seçimden sonra bırakıp, kaçalım.’ Yalnızca iktidar değil, bazı bürokrat, yandaş müteahhitler, devleti soyanlar… Hep beraber yurt dışına kaçma hazırlığı yapıp, baskın erken seçim yaparak çekip gidebilirler. Böyle olacak demiyorum. Bu bir senaryo.





‘Bahçeli ve Erdoğan birlikte gidecek’





-Peki sizce erken seçim olacak mı?





-Söylemlerine bakılırsa erken seçim falan yok. 50 sene siyaset yaptım, bakanlık yaptım. Siyasetçilerin büyük çoğunluğu yalancıdır, hırsızdır. Kamusal rant için siyaset yaparlar. Çoğu mal varlıklarının hesabını veremez.





-Sizce Bahçeli ve Erdoğan arasındaki ilişki nasıl? İlişkinin sarsıldığına dair çok sayıda yorum yapılıyor. Sizce de gel gitler yaşanıyor mu?





-Birbirlerine muhtaçlar, kanka oldular. Dolayısıyla birlikte gidecekler.





Yeni parti söylentileri





-MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın son dönemdeki tweetleri hatırlanırsa, koalisyonun iki ortağı arasında hangi konularda pazarlıklar yapılıyor?





-Dışarıya sır vermiyorlar tabii. Bazı önemli ihaleler, atamalar konusunda pazarlıklar olabilir. Af yasasını hatırlayın. Bahçeli çok ısrar etti, AKP direndi ancak iki buçuk sene sonra affı çıkardı. Beraber yürüyorlar bu yolda, yarın şemsiyeler ellerinden alınacak, beraber ıslanacaklar bu yolda. Bak sana şiir yazdım.





-MHP lideri Bahçeli, mayıs ayından beri 20 Temmuz’a kadar Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda düzenlemeler yapılmasını istiyor. Bahçeli’nin verdiği tarihe bir ay kaldı. Niye kritik eşik 20 Temmuz oluyor? Temmuz bilmecesinin ne olduğunu biliyor musunuz?





-Bahçeli bunları, AKP içindeki karışıklıkları giderme pozisyonunda olduğu için söylüyor. Ayrıca bana gelen bilgilere göre Bahçeli’nin partisinden de altı, yedi milletvekilinin yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerine geçebilme ihtimali var. Böyle söylentiler var.





-AKP’nin içinden iki parti çıktı. Bunlar AKP’nin kendi tabanından oy alacak. AKP’nin rahatsızlığı anlaşılır: Oy kaybı. Bahçeli için durum ne?





-Bahçeli için bu partiler direkt korkutucu değil ama onun korkusu Tayyip Erdoğan gidince ne yapacağı. Bana aynı zamanda AKP’den de 63 milletvekilinin DEVA ve Gelecek partilerine geçmeye hazırlandığı bilgisi geldi. Eğer bu doğruysa bırakın 63’ü, AKP’li 20 milletvekili istifa ederek bu partilere geçip gruplarını kurduğu gün AKP bitmiştir. Ayrıca DEVA ve Gelecek partileri şu anda kanunun aradığı il ve ilçe teşkilatlarının aşağı yukarı yüzde 70’ini tamamladı. Ağustos aylarında her iki parti de kongrelerini yapacak.







