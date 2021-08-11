Samanyolu Haber /Dünya / Okyanuslarda 1,6 milyar maske ‘yüzüyor’ /11 Ağustos 2021 21:12

Okyanuslarda 1,6 milyar maske ‘yüzüyor’

Okyanusların korunması için çalışan OceansAsia kuruluşunun raporunda okyanuslarda yaklaşık 1,6 milyar maskenin ‘yüzdüğü’ ifade edildi.

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Raporda koronavirüs salgının ardından günlük hayatın bir parçası haline gelen maskelerin 4 bin 680 ila 6 bin 240 ton arasında ek bir deniz kirliliğine yol açtığı ve tek bir maskenin tamamen yok olmasının 450 yıl kadar süreceği belirtildi.

Tek kullanımlık maskelerin doğada biyolojik olarak parçalandığına ve mikroplastiklere dönüşerek hayvanlar tarafından kolayca yutulabildiğine dikkat çekilen rapor, yutulan plastikler besin zinciri boyunca transfer edildiğinden insanlar için de ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtti.

Deniz ekosistemini tehdit eden maske kaynaklı bir başka tehlikenin ise tek kullanımlık maskelerin burun destek telleri olduğu görülüyor.

Raporda bu tellerin balık ve kuşlar için boğulma riskini artırdığı, plastik yüzeyinin ise alg çoğalmasını uyararak maskelerin özellikle kaplumbağalar tarafından yiyecek olarak algılanıp tüketilmesine neden olduğu belirtiliyor.
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