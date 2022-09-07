Samanyolu Haber /Gündem / Okyanusta teknesi battı, 11 gün boyunca derin dondurucuda kaldı! /07 Eylül 2022 11:05

Okyanusta teknesi battı, 11 gün boyunca derin dondurucuda kaldı!

Balık avına çıkan 44 yaşındaki adam, teknesi batınca okyanusun ortasında 11 gün boyunca derin dondurucunun içinde hayat mücadelesi verdi. Yüzme bilmeyen adam, teknenin battığı yerden yaklaşık 450 kilometre uzakta diğer balıkçılar tarafından bulundu.

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!


3 gün için teknesiyle balık avına çıkan 44 yaşındaki adamın hayatı, teknenin batması ile adeta kabusa döndü. Atlantik Okyanusu'nda balık avlamak için Brezilya'daki Oiapoque bölgesinden teknesiyle yola çıkan Romualdo Macedo Rodrigues, teknesinin su aldığını fark etti. Yüzme bilmeyen adam, hayatta kalmak için teknesinde bulunan derin dondurucunun içine girdi.

YİYECEK VE SU OLMADAN 11 GÜN
Brezilyalı balıkçı, 11 gün boyunca denizde yiyecek ve su olmadan mahsur kaldı. Brezilya'da yayın yapan Record TV'de çıkan habere göre, Rodrigues, teknesinin battığı yerden 450 km uzakta bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Rodrigues, Record TV'ye şöyle konuştu: "Sahip olduğum tek şey o dondurucuydu. Bu inanılmaz. Çaresizdim. Sonumun geldiğini düşünüyordum."

Batmakta olan tekneden kaçtığı anı anlatırken şunları söyledi: "Dondurucunun batmadığını gördüm. Atladım, bir tarafa doğru düştü ve normal şekilde devam etti. Bu hikayeyi anlatmayacağımı sanıyordum ama şimdi yeniden buradayım."

SUYU ELLERİYLE TAHLİYE ETMİŞ
Yiyecek ve içecek olmadan hayatta kalmaya çalışan 44 yaşındaki adam, dondurucunun içine su dolmaya başlayınca elleriyle tahliye etmek zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca, dondurucunun etrafında köpek balıklarının daire çizdiğini ancak sonra gittiklerini söyledi.

11 GÜNDE 5 KİLO VERDİ
Kurtarıldığı gemiye çıkan Rodrigues'in yorgunluktan bayıldığı, 11 günde yaklaşık 5 kilo kaybettiği ve gözlerinin zarar gördüğü öğrenildi. 

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Kurtuluştan haftalar sonra yerel basına konuşan Romualdo, "Açık denizlerde çok sayıda meraklı balık olduğu için köpek balıkları tarafından saldırıya uğrayacağımı sandım. Beni en çok rahatsız eden susuzluktu. Bana doğru yaklaşan tekneyi gördüğümde büyük bir mutlulukla bağırdım" dedi.
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