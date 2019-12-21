Samanyolu Haber /Dünya / Okyanus'taki Türk gemisinde cinayet /21 Aralık 2019 11:45

Okyanus'taki Türk gemisinde cinayet

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makina yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu 42 yaşındaki kaptan Bora Ekşi hayatını kaybederken 2 mürettebat da yaralandı.

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İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı.

Geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makina yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A., elindeki bıçakla kaptana yönelirken engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı.

Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti. Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdiği kaydedildi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şirketten açıklama

Bu arada İnce Denizcilik'ten olayla ilgili açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint  Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.

Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" denildi.
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