Samanyolu Haber /Dünya / Okyanusun ortasında bir başına! /30 Aralık 2020 12:21

Okyanusun ortasında bir başına!

Avustralya'nın Queensland açıklarında yatından düşen 64 yaşındaki David Simpson, okyanustaki fenerli şamandıraya tırmanarak hayatta kalmayı başardı.

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Avustralya acil durum servisleri, karaya vurmuş bir yat görünce denizde mahsur kalan adamı aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre yat bulunduğunda hâlâ motoru çalışıyordu ve içinde bir köpek ile telefon bulundu. 

Tecrübeli bir denizci olan David Simpson, Channel Nine'a verdiği mülakatta büyük bir dalganın yatına çarptığını ve okyanusa düştüğünü söyledi. 

Yaklaşık 30 kişinin katıldığı arama çalışmalarının sonucunda 64 yaşındaki Simpson bir fenerli şamandıraya tutunmuş halde bulundu.

Simpson'ın yatının yerel saatle 16:00 sularında karaya vurduğu, kendisinin ise 19:00 sularında bulunduğu ifade edildi.

T24'ün haberine göre yetkililer, Simpson'ın sadece hafif yaralar aldığını ve ciddi bir durumu olmadığını ifade etti.
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