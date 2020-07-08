Olağanüstü sıcaklık ve yağmurlar artık daha sık, daha şiddetli

Dünya çapında 36.000’den fazla hava durumu istasyonundan elde edilen verilere dayalı yapılan önemli bir küresel güncellemenin doğruladığı üzere; gezegen ısınmaya devam ettikçe, ısı dalgaları ve şiddetli yağış gibi olağanüstü hava olayları artık daha sık, daha şiddetli ve daha uzun süreli hale geliyor.





HadEX adlı bir veri dizisine dayanan ve Perşembe günün yayınlanan bu araştırmada, uç noktadaki 29 hava olayı indeksi çözümleniyor; bunların içerisinde 25 °C üstünde veya 0 °C altında geçen gün sayısı ile 1 mm’den az yağmurla geçen ardışık kurak günler de bulunuyor. Bu son güncellemede; 1981 ile 2010 arasındaki 30 yıl, 1951 ile 1980 arasındaki önceki 30 yıl ile karşılaştırılıyor.









Küresel olarak, en açık indeks, ortalamanın üzerindeki sıcak gün sayısında bir artış olduğunu gösteriyor.