Samanyolu Haber /Gündem / Olağanüstü sıcaklık ve yağmurlar artık daha sık, daha şiddetli /08 Temmuz 2020 09:41

Olağanüstü sıcaklık ve yağmurlar artık daha sık, daha şiddetli

Dünyanın birçok yerindeki Hava Durumu İstasyonlarından alınan verileri analiz eden uzmanlar ilginç sonuçlar buldu

SHABER3.COM

Dünya çapında 36.000’den fazla hava durumu istasyonundan elde edilen verilere dayalı yapılan önemli bir küresel güncellemenin doğruladığı üzere; gezegen ısınmaya devam ettikçe, ısı dalgaları ve şiddetli yağış gibi olağanüstü hava olayları artık daha sık, daha şiddetli ve daha uzun süreli hale geliyor.

HadEX adlı bir veri dizisine dayanan ve Perşembe günün yayınlanan bu araştırmada, uç noktadaki 29 hava olayı indeksi çözümleniyor; bunların içerisinde 25 °C üstünde veya 0 °C altında geçen gün sayısı ile 1 mm’den az yağmurla geçen ardışık kurak günler de bulunuyor. Bu son güncellemede; 1981 ile 2010 arasındaki 30 yıl, 1951 ile 1980 arasındaki önceki 30 yıl ile karşılaştırılıyor.


Küresel olarak, en açık indeks, ortalamanın üzerindeki sıcak gün sayısında bir artış olduğunu gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Olağanüstü sıcaklık ve yağmurlar artık daha sık,... Sonraki Haber >>

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:41:31