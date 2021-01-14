Samanyolu Haber /Ekonomi / Olan çiftçiye oldu! /14 Ocak 2021 10:14

Olan çiftçiye oldu!

Mazot, gübre, ilaç ve tohumluk başta olmak üzere hemen her kalemde maliyetleri yüzde 30 ila yüzde 150 arasında artan çiftçi toprağı terk etmek mecburiyetinde kalıyor.

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Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2019 yılında kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 83 bin iken, 2020 yılı ağustos ayı itibarıyla 1 milyon 803 bine düştü. 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2020 yılı ekim ayı verilerine göre hazırladığı “stihdam İzleme Bülteni yayımlandı. 

Bültende üretici çiftçinin tarımdan kopuşunun hızlandığı görüldü. Ayrıca üreticinin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS’ye üye olması gerekirken, sayıdaki düşüş tarım sektöründe üretim oranını aşağıya çekti.

ESKİŞEHİR VE KOCAELİ HARİÇ HER ŞEHİRDE ÇİFTÇİ SAYISI AZALDI

- Ülke genelindeki çiftçi sayısı 2020 yılı ekim ayında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6 azaldı.

- 1 yılda 54 bin çiftçinin tarımdan kopması anlamına geldiği belirtildi.

- Söz konusu azalış aylık bazda ise (Eylül 2020’ye göre) 5 bin kişi oldu.

- TEPAV’a göre 1 yılda çiftçi sayısı Eskişehir ve Kocaeli dışındaki tüm şehirlerde azaldı.

- Çiftçi sayısı en fazla azalan il Manisa oldu. Manisa’yı Konya, Şanlıurfa, Mersin ve Samsun takip etti.

- Oransal olarak en hızlı azalış ise yüzde 21,8 ile Şırnak’ta gerçekleşti. Şırnak’ı Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon takip etti.

- İstihdam İzleme Bülteni'ndeki diğer verilere göre 4/a sigortalı çalışan sayısı yüzde 5,9 (860 bin) artarak 15 milyon 371 bine ulaştı.

- Sigortalı çalışanların ortalama günlük kazançları son bir yılda 22,63 TL artarken aynı dönemde günlük kazancı azalan tek sektör 20,08 TL ile havayolu taşımacılığı sektörü oldu.
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