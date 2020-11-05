Samanyolu Haber /Gündem / Olan çiftçiye oldu: Şimdi de Mercimek ve Ayçiçeği ithal edecekler /05 Kasım 2020 12:19

Olan çiftçiye oldu: Şimdi de Mercimek ve Ayçiçeği ithal edecekler

Mercimekteki yüzde 19.3 gümrük vergisi 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumunda ise gümrük vergisi ve toplu konut fonu 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.

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Mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda gümrük vergileri düşürüldü. İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca, dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi ve dünya piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla mercimek ve yağlık ayçiçeği tohumunda uygulanan gümrük vergileri yeniden düzenlendi.

Buna göre, mercimekteki yüzde 19.3 gümrük vergisinin 1 Ocak 2021'e kadar yüzde 9 olarak uygulanmasına karar verildi.

Yağlık ayçiçeği tohumunda ise yüzde 3+10 euro/100 kilogram net olan gümrük vergisi ve toplu konut fonu da 1 Temmuz 2021'e kadar sıfırlandı.
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