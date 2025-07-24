Olay sadece ÖTV zammı değil... Asıl tehlike bambaşka!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin “cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla” yapıldığını açıkladı. Ancak otomotiv sektöründeki etkiler çok yönlü oldu.Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarıldı. Bu artış, Togg T10X gibi yerli elektrikli araçları da kapsıyor. Son dönemde Türkiye pazarında hızlı büyüyen Tesla gibi markaların modellerinde ise %14’e varan zamlar bekleniyor.Düzenlemeyle birlikte bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan düşürüldü. Özellikle vergisiz fiyatı daha düşük olan bazı Renault ve Fiat modellerinde yaklaşık 80 bin TL’ye kadar indirim beklentisi oluştu.Ancak motor hacmi aynı olsa da vergisiz fiyatı yüksek olan benzer modellerde %5,5 ila %11 arasında zam dikkat çekiyor. Yani aynı segmentte farklı sonuçlar çıkabiliyor.Kamyon ve kamyonet gibi ticari araçların ÖTV oranı ise %4’ten %50’ye yükseltildi. Bu durum, ticari araç sahipleri ve şirketler için yeni maliyet kalemleri anlamına geliyor.Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, düzenlemeyi şöyle değerlendirdi:Özpeynirci’ye göre, yeni sistemin motor hacmi, vergisiz fiyat, yakıt türü gibi çok sayıda parametreye göre değişmesi, kullanıcıların da satıcıların da kafasını karıştırmış durumda:“Aynı segmentte iki benzer araçtan biri ucuzlayabilirken diğeri zamlanıyor. Her araç ayrı hesap gerektiriyor. Sonuç: Hepimizin kafası yandı.”