Olay TV, Bursa'ya geri dönüyor

Bursa’nın yerel kanalı olarak 26 yıl yayın yaptıktan sonra 2019 yılı kasım ayında kapanan Olay TV kısa süre önce merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıdı.
Ulusal kanal olarak 30 Kasım 2020'de yeniden yayın hayatına başlayan Olay TV'nin İstanbul macerası 26 gün sürebildi. Genel yayın yönetmenliğini Süleyman Sarılar'ın üstlendiği Olay TV, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Çağlar'a baskı uyguladığı iddialarının ardından 25 Aralık’ta ekranını kararttı.
KANALIN MERKEZİ BURSA OLACAK
Çağlar'ın "Yüzde 100 sahibi benim." dediği kanal şimdi bir yıl aranın ardından merkezini yeniden Bursa’ya taşıyor. Olay Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali İnan teknik hazırlıkların tamamlanması ve salgının hafiflemesiyle beraber Olay TV’nin yeniden yayına başlayacağını söyledi.
İnan, Olay TV’nin yayınına Bursa’da ve "eskiden olduğu çizgide" devam edeceğini aktardı.