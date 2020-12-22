Olay TV ekranını karartıyor mu?

Olay TV'de çalışanların alacakları hesaplandığı ve ekranlarını 25 Aralık 2020'de ödemelerin yapılmasıyla karartılacağı ve başka bir kanalla yola devam edeceği iddia edildi.





Olay TV'nin TBMM'den HDP Grup Toplantısı'nı naklen yayınlaması AKP'de rahatsızlık meydana getirmiş ve Çağlar'ın iktidardan baskı gördüğü ileri sürüldü.





ORTAKLIK KRİZİ İDDİASI





Eski Devlet Bakanı iş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu ve merkezini Bursa' dan İstanbul'a taşıyan Olay TV, 30 Kasım 2020 tarihinde yayın hayatına adım atmıştı.





Kanal D'nin eski Haber Koordinatörü Süleyman Sarılar'ın yönettiği ve birçok flaş ismi kadrosuna katan kanalda ortaklık krizi çıktığı öğrenildi.





SARILAR: SÖYLENENLER İDDİA BOYUTUNDA





Cavit Çağlar'dan herhangi bir açıklama yapılmazken, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, "Resmi açıklama yapılana kadar tüm söylenenler iddia boyutunda" dedi.





"BAŞKA FREKANS ARAYIŞI" İDDİASI





Kanalın yöneticilerinin farklı bir frekans arayışında olduğu ve frekans satın alınarak başka bir isim ve logoyla yayına devam edileceği yönünde de bir iddia gündeme geldi. Olay TV ile ilgili iddialar birbirini izlerken, kanalda çalışan 180'i aşkın gazeteci işsiz kalma endişesi yaşamaya başladı.





25 ARALIK 2020'DE KAPANMASINA KARAR VERİLDİ





MedyaRadar'ın iddiasına göre Olay TV'nin frekans ve isim hakkını elinde bulunduran Cavit Çağlar, kanalın yüzde 70 finansmanını sağlayan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal ile anlaşmazlığa düştü.





Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Olay TV'nin 25 Aralık 2020 tarihi itibariyle kapanmasına karar verildi.





Cavit Çağlar'ın bu çıkışının altında geçtiğimiz günlerde HDP'nin grup toplantısının haber kanalları içerisinde sadece Olay TV tarafından baştan sona yayınlanmasının yattığı belirtiliyor.