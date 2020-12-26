'Olay TV'ye atanacaktı' denen AKP'li siyasi komiser konuştu

Bağımsız ve tarafsız bir kanal kurma iddiasıyla yola çıkan ancak 26. gününde hükümet baskısına dayanamayarak kapıya kilit vuran Cavit Çağlar'ın bu hamlesi Türkiye'de gelinen baskı ve sansür ortamını tekrar gözler önüne serdi.





AKP'nin uzun yıllardır uyguladığı bir politikası olan, kurumlara siyasi komiser atama geleneğinin Olay TV'de de işletilmek istediği ve bunun için de AKP'li Kanal 7'den kanala müdür ithal edileceği iddiaları konuşulmuştu. Kanala gidecek AKP komiseri olarak ismi geçen Taha Dağlı açıklama yaparak iddialara cevap verdi.





Dağlı, Superhaber sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:







BANA "KANDIRILDIM" DEDİ







Olay TV meselesinde Cavit Çağlar’a 'liste yollandı', 'kayyım atanmaya çalışıldı' gibi iddialar var. Ben Cavit beyin beni arayıp, bizzat kendisinin davet etmesi üzerine ofisine gittim. Bir dizi görüşmemiz oldu. Kendisi Olay TV’nin yayın politikasından son derece rahatsız olduğunu, aslında böyle bir yayın arzu etmediğini ama en baştan müdahale etmediğinden dolayı maalesef işin bu noktaya geldiğini, bir nevi kandırıldığını söyledi. Cavit beyi tüm Türkiye tanır, merkez sağ çizgideki bir isimdir. Sahibi olduğu kanalın yayın politikasının ise bu çizginin çok uzağında kalmasından dolayı benimle yeni bir editöryal ekip konusunda bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Kanal çalışanların işine son vermek gibi bir durum asla söz konusu olmadı.





LİSTEYLE GİDECEKTİ





Yayın konusunda bana yaptığı iş teklifi doğrultusunda 6-7 kişiden oluşan ekibimle gelebileceğimi söyledim. Sanırım 'yollandı' dedikleri liste bu. Ama 6-7 kişiden oluşan o listeyi kendi yakın çevremle istişarelerim sonucu belirledim. Hepsi de farklı yayın organlarında yıllardır görev yapmış olan, Türkiye konusunda hassas olan, bu ülkenin milli menfaatlerine duyarlı objektif ve tecrübeli isimlerdi. İçlerinde Cavit beyin NTV yıllarından şahsen tanıdığı önemli televizyon habercileri de vardı. Orada çalışanların geleceğiyle ilgili olumsuz hiçbir tasarrufun bulunmayacağını ısrarla vurguladım. Sadece benle beraber gelecek arkadaşlarımın pozisyonlarındaki kişilerin değiştirilmesi gerektiğini konuştuk.





KANAL7'CİLERLE GÖRÜŞTÜ





Cavit bey kabul etti hatta bazı isimlerin kendisi tarafından istenmediğini de belirtti. Yusuf Alabarda ve Ahmet Gemici (El konan İpek medyaya atanan Kanal7'li eski AKP komiseri) gibi bazı arkadaşlarımızla da bizzat görüştü. Sonrasında bir daha görüşmemiz olmadı. Kanalın kapatılacağını da medyadan öğrendim. Eğer Cavit beyle konuştuğumuz ve anlaştığımız süreç gerçekleştirilmiş olsaydı, Olay TV bugün Cavit beyin bizzat rahatsız olduğu marjinal noktada değil bizzat kendisinin istediği şekilde Türkiye çizgisinde yayın yapan merkezde bir kanal olacaktı.