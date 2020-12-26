Samanyolu Haber /Medya / 'Olay TV'ye atanacaktı' denen AKP'li siyasi komiser konuştu /26 Aralık 2020 15:59

'Olay TV'ye atanacaktı' denen AKP'li siyasi komiser konuştu

26 günlük yayının ardından dün kapanan Olay TV'nin başına getirilmek istendiği, yani bir nevi "hükümet komiseri" olarak kanala atanacağı iddiaları ile gündeme gelen Kanal7'ci Taha Dağlı, kendisini kanala Cavit Çağlar'ın davet ettiğini öne sürdü. Dağlı, Çağlar'ın kandırıldığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

Bağımsız ve tarafsız bir kanal kurma iddiasıyla yola çıkan ancak 26. gününde hükümet baskısına dayanamayarak kapıya kilit vuran Cavit Çağlar'ın bu hamlesi Türkiye'de gelinen baskı ve sansür ortamını tekrar gözler önüne serdi.

AKP'nin uzun yıllardır uyguladığı bir politikası olan, kurumlara siyasi komiser atama geleneğinin Olay TV'de de işletilmek istediği ve bunun için de AKP'li Kanal 7'den kanala müdür ithal edileceği iddiaları konuşulmuştu. Kanala gidecek AKP komiseri olarak ismi geçen Taha Dağlı açıklama yaparak iddialara cevap verdi.

Dağlı, Superhaber sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

BANA "KANDIRILDIM" DEDİ

Olay TV meselesinde Cavit Çağlar’a 'liste yollandı', 'kayyım atanmaya çalışıldı' gibi iddialar var. Ben Cavit beyin beni arayıp, bizzat kendisinin davet etmesi üzerine ofisine gittim. Bir dizi görüşmemiz oldu. Kendisi Olay TV’nin yayın politikasından son derece rahatsız olduğunu, aslında böyle bir yayın arzu etmediğini ama en baştan müdahale etmediğinden dolayı maalesef işin bu noktaya geldiğini, bir nevi kandırıldığını söyledi. Cavit beyi tüm Türkiye tanır, merkez sağ çizgideki bir isimdir. Sahibi olduğu kanalın yayın politikasının ise bu çizginin çok uzağında kalmasından dolayı benimle yeni bir editöryal ekip konusunda bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Kanal çalışanların işine son vermek gibi bir durum asla söz konusu olmadı.

LİSTEYLE GİDECEKTİ

Yayın konusunda bana yaptığı iş teklifi doğrultusunda 6-7 kişiden oluşan ekibimle gelebileceğimi söyledim. Sanırım 'yollandı' dedikleri liste bu. Ama 6-7 kişiden oluşan o listeyi kendi yakın çevremle istişarelerim sonucu belirledim. Hepsi de farklı yayın organlarında yıllardır görev yapmış olan, Türkiye konusunda hassas olan, bu ülkenin milli menfaatlerine duyarlı objektif ve tecrübeli isimlerdi. İçlerinde Cavit beyin NTV yıllarından şahsen tanıdığı önemli televizyon habercileri de vardı. Orada çalışanların geleceğiyle ilgili olumsuz hiçbir tasarrufun bulunmayacağını ısrarla vurguladım. Sadece benle beraber gelecek arkadaşlarımın pozisyonlarındaki kişilerin değiştirilmesi gerektiğini konuştuk.

KANAL7'CİLERLE GÖRÜŞTÜ

Cavit bey kabul etti hatta bazı isimlerin kendisi tarafından istenmediğini de belirtti. Yusuf Alabarda ve Ahmet Gemici (El konan İpek medyaya atanan Kanal7'li eski AKP komiseri) gibi bazı arkadaşlarımızla da bizzat görüştü. Sonrasında bir daha görüşmemiz olmadı. Kanalın kapatılacağını da medyadan öğrendim. Eğer Cavit beyle konuştuğumuz ve anlaştığımız süreç gerçekleştirilmiş olsaydı, Olay TV bugün Cavit beyin bizzat rahatsız olduğu marjinal noktada değil bizzat kendisinin istediği şekilde Türkiye çizgisinde yayın yapan merkezde bir kanal olacaktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Olay TV'ye atanacaktı' denen AKP'li siyasi komiser konuştu Sonraki Haber >>

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:32:17