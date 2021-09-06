Olaylı Brezilya Arjantin maçı için FIFA'dan ilk açıklama: ‘Brezilya için kara bir leke’

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Sao Paulo'da oynanacak Brezilya-Arjantin maçı öncesi yaşanan olayların yankıları devam ediyor… Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya girerek müdahalede bulunması ve 4 oyuncunun sınır dışı edilmek istenmesi ile başlayan olaylarla ilgili FIFA’dan açıklama geldi.





Arjantin Milli Takımı’nın soyunma odasına girmesi ve maçın askıya alınmasıyla sonuçlanan kriz ile ilgili bir duyuru yapan FIFA: “Brezilya-Arjantin maçında yaşanan ve milyonlarca taraftarın en önemli futbol ülkelerinden ikisinin karşılaşacağı maçı izlemesine engel olan olayları kınıyoruz. Maçın ilk hakem raporu elimize ulaştı. Yapılacak inceleme sonrasında kararımızı açıklayacağız” ifadelerini kullandı.





AVRUPA BASININDA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Tüm dünyanın büyük bir şaşkınlıkla izlediği olaylar Avrupa basınında da büyük yankı buldu. İtalyan basını Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin müdahalesiyle ertelenmesini “Sansasyonel olay”, “Kaos” ve “Brezilya’da çılgınca şeyler” başlıklarıyla verdi. Corriere dello Sport gazetesi, “Brezilya’da sansasyonel hadise. Dört oyuncu karantinada kalmadığı için maç durduruldu. Arjantin bırakıp gitti” ve “Kovid kaosu” başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu. Tuttosport gazetesi de Brezilya-Arjantin maçının durdurulmasını, “Brezilya’da çılgınca şeyler. Polis maçı durdu” başlığıyla verirken, “Dünya çapında bir utanç” ifadesi yer aldı. Haberde maçın bu şekilde durdurulmasının Brezilya için bir “leke” olduğu değerlendirmesi yapıldı.





‘KÜRESEL UTAÇ’

Sadece 6 dakika sonra duran maçın ardından İspanyol basını da büyük tepki gösterdi. İspanyol spor gazetelerinden Marca’da “Tarihin en sıra dışı Brezilya-Arjantin maçı”, As ve Sport’ta “Küresel utanç”, El Mundo Deportivo’da ise “Utanç” ifadeleriyle başlığa çıkarıldı.









İspanyol basını, Brezilya-Arjantin karşılaşmasında şimdiye kadar görülmemiş olayların yaşandığını, başta Arjantin Milli Takımı’nın kaptanı Lionel Messi olmak üzere bazı futbolcuların ve teknik adamların müdahalelerinin unutulmayacağını yazdı.





NELER YAŞANMIŞTI?

Maça saatler kala Premier Lig’den gelen kaleci Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'yı sınır dışı etmek için resmi bildiri yayınlandı. Lionel Messi ve arkadaşlarının yer aldığı otelde polis kordonu oluşturuldu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu 4 oyuncu için ‘oynayabilir' kararı verdi. Girişimler sonucu oyuncular takım otobüsüyle stadyuma hareket etti. Neo Quimica Arena'daki mücadele başladı ancak 6. dakikada Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu Heyeti'nin sahaya girmesiyle Brezilya – Arjantin maçı durduruldu.





İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girilmesine, Arjantin tarafı karşı çıktı ve takım halinde soyunma odasına gitti. Arjantin Federasyonu maçın askıya alındığını açıkladı.





İNGİLTERE'DEN GELEN İSİMLER İÇİN SAĞLIK PROTOKOLÜ UYGULANIYOR

Brezilya'nın karantina uyguladığı ülkelerden gelen oyuncuların 14 gün gözlem altına kalma kararı var. Sözü geçen dört oyuncunun yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesi ile Brezilya Ulusal Sağlık Gözetleme Kurumu sınır dışı bildirisi yayınladı. Maçtan iki saat önce yayınlanan karar tamamı İngiltere Premier Lig oyuncuları için alındı.