Olaylı PSG-Başakşehir hakemiyle ilgili yeni gelişme

UEFA, 8 Aralık'ta oynanan PSG-Başakşehir maçının hakemleri için açtığı soruşturmada ırkçılık maddesine yer vermedi.





Maçtaki olaylar, maçın 14'üncü dakikasında yaşanmıştı. Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı dördüncü hakem Sebastian Coltescu, aynı ülkeden birinci hakem Ovidiu Hategan'ı taç çizgisine, yanına çağırdı. Coltescu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Hategan'dan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istedi.





Kararın ardından Webo, hakeme tepki gösterdi ve dördüncü hakemi ırkçı bir ifade kullanmakla suçladı.





Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da tartışmanın yaşandığı noktaya giderken, takımın oyuncusu Demba Ba dördüncü hakeme Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği gerekçesiyle tepki gösterdi.





Kameralara yansıyan görüntülere göre, Demba Ba hakeme, "Asla 'bu beyaz adam' ifadesini kullanmazsın, 'bu adam' der geçersin. Peki neden siyah olduğunu vurguluyorsun. Neden 'bu siyah adam' diyorsun?" dedi.





Saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu bir alanda yaklaşık 10 dakika süren tartışmalara PSG'li oyuncular da katıldı.





Ardından iki takım oyuncuları ve teknik ekipler sahayı terk ederek soyunma odalarına gitti.