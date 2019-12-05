Olçok Ailesi: Nihal Hanım'ın soyadımızı kullanmasına razı değiliz









Hürriyet'te yer alan habere göre Olçok Ailesi, Erol Olçok'un Nihal Olçok ile 2013'te anlaşmalı boşandığını belirterek, "Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok Ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir." açıklamasında bulundu.





Olçok Ailesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Olçok'un Nihal Olçok ile evliliğini 2013'te anlaşmalı boşanmayla sonlandırdığı ve boşanmanın 4 Eylül 2013 tarihli mahkeme kararıyla kesinleştiği kaydedildi.





Çiftin çocukları şehit Abdullah Tayyip, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un velayetini Erol Olçok'un aldığı, ölümünün ardından çocukların vasisinin de amcaları Cevat Olçok olduğu anlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:





"Nihal Hanım, 30 Kasım 2016'ya kadar kendi kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanmıştır. Söz konusu tarihten itibaren mahkeme kararıyla tekrar Olçok soyadını kullanmaya başlamıştır. Olçok ailesi bu mahkeme kararına, Cahar Şamil ve Emir Dursun'un manevi zarar görmemesi adına bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Ancak Nihal Süleymanoğlu'nun kamuoyuyla paylaştığı kimi sözlü ve yazılı beyanları, bu açıklamayı gerekli kılmıştır. Bu beyanlar, Olçok ailesi tarafından tasvip edilmemekte olup Olçok ailesini bağlamamakta ve şehit Erol Olçok'un hayattayken benimsediği değer ve ilkelerle ters düşmektedir. Söz konusu beyanlar, sadece Nihal Hanım'ın şahsi görüşlerinden ibarettir. Kamuoyundan bu hassasiyeti dikkate almalarını istirham ederiz. Nihal Hanım, kızlık soyadı olan Süleymanoğlu'nu kullanarak şahsi görüşlerini ifade edebilir. Olçok ailesi olarak, Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."





Olçok, son dönemde AKP'ye yönelik ağır eleştirileri ile dikkat çekiyor.





Son olarak Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği söyleşide, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirmesiyle tartışılmaya başlanan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için kurulan bir derneğe yapılan bağışların akıbeti ilgili olarak, "Ben açık açık buradan çağrı yapıyorum, bağışta bulunanlar bağışlarını geri alsınlar. Bize gelmedi o paralar. Dava açıp geri alabilirler paralarını" çağrısı yaptı.





Aynı söyleşide Olçok, çocukları ile bir kopukluk yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarım bana ya soyadını değiştir, ya tweet atmayı bırak ya babamla boşandığınızı açıkla dediler. Ben de tweette yazdım, 2013 yılında resmi olarak boşandığımızı. Ama bu öyle bir boşanmaydı ki çocuklarımın bile haberi yoktu, sen düşün nasıl bir boşanma olduğunu. Abdullah bilmeden gitti belki de..." dedi.