Samanyolu Haber /Gündem / 'Öldü' denip anne karnından alınan 5 aylık bebek, mezarlık yolunda 'canlandı' /03 Ocak 2022 17:06

'Öldü' denip anne karnından alınan 5 aylık bebek, mezarlık yolunda 'canlandı'

Adana'da 5 aylık hamile M.S., sancı ve kanama şikayetiyle Seyhan Devlet Hastanesi’ne gitti. M.S.'nin karnındaki 5 aylık bebek, iddialara göre düşük yaptığı söylenerek alındı. Ölüm raporu düzenlenip kefenlenen bebek, mezarlık yolundayken ağlamaya baladı.

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Adana’nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile ev kadını M.S., 27 Aralık’ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Bir süre tedavi olan M.S., 30 Aralık’ta taburcu oldu. 31 Aralık’ta yeniden rahatsızlanan M.S.'nin durumu, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi’ne bağlı Marsa ek hizmet binasında saat 12.40’ta ağırlaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre düşük yaptığı söylenen M.S.'nin karnındaki 5 aylık bebek alındı. 5 aylık bebek, ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra çifte teslim edildi.

Bebeğinin cenazesini otomobiliyle Camili Mahallesi Mezarlığı’na götüren H.S., yoldayken ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında, bebeğinin kalbinin attığını ve ağladığını gören H.S., ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Aile, olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek, ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu.

"YAŞADIKLARIMIZA İNANAMIYORUZ"
Hastane bahçesinde çocuğundan iyi bir haber bekleyen H.S., yaşadıklarına inanamadığını söyledi. H.S., “Bebeğimin cenazesini aldıktan sonra yolda ağlama sesini duyunca irkildim. İlk başta inanmadım, ‘imkanı yok’ dedim ama kefeni açtığımda canlı olduğunu gördüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum ve gördüm. Bir baba olarak çektiğim acı anlatılmaz. Bana ölü diye verdiler, yaşayan çocuğumu ‘al, göm’ diye verdiler. Eşimin psikolojisi de çok kötü. İhmal varsa araştırılsın istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan, yoğun bakım servisinde tedavisi süren 5 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet konusu olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
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