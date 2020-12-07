Samanyolu Haber /Gündem / 'Öldü' haberleri çıkan Hasan Mezarcı: Mesihler ölmez /07 Aralık 2020 10:54

'Öldü' haberleri çıkan Hasan Mezarcı: Mesihler ölmez

'Mesih' olduğunu söyleyen Hasan Mezarcı'nın öldüğü yönündeki iddialara Mezarcı, Hakan Aygün’ün YouTube kanalında 'mesihler ölmez' diyerek yanıt verdi.

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Kendisini 'mesih' ilan eden Hasan Mezarcı’nın hayatını kaybettiğine yönelik iddialara Mezarcı, gazeteci Hakan Aygün’ün YouTube kanalında 'mesihler ölmez' cevabını verdi.

Mezarcı, katıldığı yayında, “Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, ‘Hasan Mezarcı öldü’ diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum” açıklamasını yaptı.

Mezarcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben cezaevinde hiç hasta olmadım. Revire bile gitmedim, aspirin bile kullanmadım. Benimle ilgili dil algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Halk 'Hasan Mezarcı’nın mesih olmasına inanmasın' Korkuyorlar. Deli algısı oluşturarak, halkın buna inanmasını önleyelim diyorlar."

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