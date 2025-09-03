Samanyolu Haber /Dünya / 'Öldü' haberleri Trump'ı çileden çıkardı! /03 Eylül 2025 09:47

'Öldü' haberleri Trump'ı çileden çıkardı!

ABD Başkanı Donald Trump öldüğü yönünde çıkan haberleri hedef aldı. Trump medyanın güvenilir olmadığı söyledi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde önce elindeki morluklarla gündeme geldi. Beyaz Saray, Trump'ın sağlığının yerinde olduğunu açıkladı. Morlukların çok fazla tokalaşmak ve ilaç kullanımından kaynaklandığı açıklandı. 

Bu haberlerin hemen ardından geçtiğimiz hafta sonu, kimi sosyal medya hesaplarında Trump'ın günlerdir ortalıkta gözükmediği vurgulandı ve ardından da 'Trump öldü' şeklinde haberler yayıldı. 

'Öldü' iddiaları Trump'ın tepkisine sebep oldu. Medya'yı bir kez daha hedef alan Trump "Hafta sonunda sosyal medyada kendisinin öldüğüne dair çıkan iddialara da değinen Trump, “Bu sahte haber. Bu yüzden medyanın güvenilirliği çok düşük. Potomac Nehri’nin yakınında sahip olduğum kulüpte bazı kişileri ziyaret ettim. Ayrıca Daily Caller’a röportaj verdim. Çok sayıda basın toplantısı yaptım, hepsi başarılıydı. Sonra iki gün boyunca hiçbirine katılmadım ve ‘Onda bir sorun olmalı’ dediler. Biden aylarca toplantı yapmadı. Onu göremezdiniz ve kimse onun bir sorunu olduğunu söylemedi” diye konuştu.
