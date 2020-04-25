Sosyal medyada günlerdir konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un öldüğü söylentileri, Japon medyasının bitkisel hayata girdiğini iddia etmesiyle ayyuka çıkmıştı.





Japonlar, başarısız bir kalp ameliyatı sırasında Kim’in bitkisel hayata girdiğini iddia etmişti.





Japonların iddiasının akabinde bu kez Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi’ndeki HKS TV'nin haberine göre, Kim yaşadığı kalp sorunu sebebiyle hayatını kaybetti.





Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un hayatını kaybettiği iddia ediliyor.





ÇİNLİ DOKTORLARIN ZİYARETİ





İngiliz medyasında da yer alan habere göre, Kim yaşadığı ufak bir kalp rahatsızlığı sebebiyle daha önce Çinli doktorlar tarafından ziyaret edilmiş ve bazı tavsiyelerde bulunulmuştu.





Haberde ayrıca Kim’in ülkenin kırsal bir bölgesini ziyareti sırasında göğsünü tutarak yere yığıldığı belirtildi.





Doktorların hemen hastaneye kaldırdığı Kim’in ameliyata alındığı ve ameliyattan çıkamadığı iddia edildi.





Japon medyası Kim’in bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Hong Kong medyası ise Kuzey Kore liderinin öldüğünü öne sürdü.