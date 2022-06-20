Öldürdü, yaktı, üzerine beton döktü ama Pınar Gültekin'in katili haksız tahrik indirimi aldı

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın (32), ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılandığı davada karar çıktı.







Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verdi.





KADIN KATİLLERİNİ YÜREKLENDİRİR

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, “Cinayetin öncesini tasarlıyor, sonrasını tasarlıyor. Bağ evine götürüyor. Diri diri yakıyor. Betona gömüyor. Nehre atıyor. Böyle bir olayda 23 yıl hapis cezasının verildiği bir ortamda kadın cinayetlerini önleyemeyiz. Bu tip kararlar kadın katillerini yüreklendirir. Tek kelimeyle yazıklar olsun. Ulusal uluslararası tüm hukuk yollarını tüketeceğiz” dedi.







OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin(27), 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı(32), çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.







Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.







