Öldürmese de kör ediyor!

İngiliz Oftalmoloji Dergisi hava kirliliği ile glokom ve katarakt gibi hastalıklar arasındaki bağlantıyı gösteren çalışmaya imza attı.







Araştırmada, gözlere giden ve gözlerden gelen yüksek kan akışını havadaki küçük parçacıkların sebep olduğu hasara karşı çok daha savunmasız hâle getirdiği ortaya çıkarıldı ve hava kirliliğinin zaman içinde görme yetisini büyük ölçüde azalttığını ortaya çıkarıldı.





Bu durum, 2040 yılına kadar makula dejenerasyonundan (AMD) 300 milyon kişinin etkileneceği anlamına geliyor.





“14 YIL SONRRA YENİDEN GÖZ MUAYENESİNDEN GEÇTİLER”





Çalışmada, araştırmacılar trafik kirliliği, azot oksit seviyeleri ve küçük partikül madde verilerini bir araya getirerek katılımcıların evlerinde maruz kaldıkları yıllık ortalama hava kirliliği seviyesini oluşturdu.





Yapılan ölçümler sonucunda, katılımcılar 14 yıl sonra yeniden bir göz muayenesinden geçti. 1.286 kişiye AMD teşhisi konuldu.





Araştırmada, "Genel olarak, bulgularımız, ortam hava kirliliğinin, özellikle ince (partikül madde) veya yanma ile ilgili partiküllerin AMD riskini etkileyebileceğini gösteriyor. Bulgularımız, hava kirliliğine düşük oranda maruz kalınması halinde bile kirliliğin zararlı etkilerinin arttığına dair kanıtları destekliyor." ifadelerine yer verildi.





7 MİLYON KİŞİ HAVA KİRLİLİĞİ YÜZÜNDEN ÖLÜYOR





Hava kirliliği ile AMD arasında birebir bir bağlantı kuramasa da ikisi arasındaki korelasyonu ortaya çıkan gözlemsel bir niteliğe sahip. Bu yüzden illiyeti kesin olarak ispat etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de hava kirliliğinin yılda yaklaşık 7 milyon ölümle doğrudan bağlantılı olduğunu tahmin ediyor.