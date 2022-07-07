Öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın cenaze töreninde Bakan Koca’ya büyük tepki

Dün Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye götürüldü.





Dün akşam yakınları tarafından teslim alınan cenaze öncelikle baba ocağına, ardından törenin yapılacağı alana götürüldü.





Ekrem Karakaya'nın tabutuna Türk Bayrağı serildi, törene katılanların gözyaşları sel oldu.





Cenaze törenine sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle katılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tören alanına geldi.









BAKAN KOCA'YA TEPKİ





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bazı sağlık çalışanları cenaze töreni sonrası alkışlarla protesto ederken, kalabalıktan “İstifa” sesleri de yükseldi. Bakan Koca, beraberindekilerle birlikte tepki gösteren kalabalığa bir süre bakarak alandan ayrıldı.