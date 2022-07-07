Samanyolu Haber /Gündem / Öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın cenaze töreninde Bakan Koca’ya büyük tepki /07 Temmuz 2022 15:51

Öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın cenaze töreninde Bakan Koca’ya büyük tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya’nın Kayseri'deki cenaze törenine katıldı. Bakan Koca’yı bazı sağlık çalışanları cenaze töreni sonrası alkışlarla protesto ederken, kalabalıktan “İstifa” sesleri de yükseldi.

Bakan Koca’ya büyük tepki

Dün Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye götürüldü.

Dün akşam yakınları tarafından teslim alınan cenaze öncelikle baba ocağına, ardından törenin yapılacağı alana götürüldü.

Ekrem Karakaya'nın tabutuna Türk Bayrağı serildi, törene katılanların gözyaşları sel oldu.

Cenaze törenine sağlık çalışanları beyaz önlükleriyle katılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tören alanına geldi.


BAKAN KOCA'YA TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bazı sağlık çalışanları cenaze töreni sonrası alkışlarla protesto ederken, kalabalıktan “İstifa” sesleri de yükseldi. Bakan Koca, beraberindekilerle birlikte tepki gösteren kalabalığa bir süre bakarak alandan ayrıldı.
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Bakan Koca’ya büyük tepki

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