'Öldürülen kişi sayısını vermek doğru değil'

“Kolluk tarafından veya savaş dışında askeri birimler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, asıl amaç, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasını, yani canlı olarak ele geçirilmesini sağlamaktır.” diyen Özgenç, “Silahlı olsun veya olmasın, söz konusu operasyonlar sırasında öldürülen kişi sayısı verilmek suretiyle kamu nezdinde başarılı olunduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılması, toplum kesimleri arasında sadece nefret ve düşmanlık duygularının yayılmasına katkı sağlar” uyarısında bulundu.





Suriye’ye yönelik operasyonda IŞİD’lı teröristlerin Türkiye’nin sorumluluğuna gireceği yönündeki ifadeleri değerlendiren Özgenç, “Suriye’deki iç çatışmalara katılan ve İŞİD” mensubu olduğu kabul edilen binlerce yabancının, Türkiye’de yargılanmasını gündeme getirmek, önemli bir sorumsuzluk örneği oluşturmaktadır.” demişti.







