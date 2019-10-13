Samanyolu Haber /Gündem / 'Öldürülen kişi sayısını vermek doğru değil' /13 Ekim 2019 13:42

'Öldürülen kişi sayısını vermek doğru değil'

Türkiye’de Ceza Hukuku alanından önemli bir kariyere sahip olan Prof. Dr. İzzet Özgenç, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik yürüttüğü “Barış Harekâtı” operasyonu hakkında değerlendirmede bulundu. Özgenç, Twitterdan yaptığı açıklamada öldürülen kişi sayısının bir başarı olarak verilmesinin toplumda nefret ve düşmanlık duygularının yayılmasına katkı sağlayacağı uyarısında bulundu.

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Bir dönem YÖK Başkanvekilliği yapan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Kolluk veya askeri birimler tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, başarının ölçütü, öldürülen kişi sayısının fazlalığı asla olamaz” ifadesini vurguladı.

“Kolluk tarafından veya savaş dışında askeri birimler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, asıl amaç, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasını, yani canlı olarak ele geçirilmesini sağlamaktır.” diyen Özgenç, “Silahlı olsun veya olmasın, söz konusu operasyonlar sırasında öldürülen kişi sayısı verilmek suretiyle kamu nezdinde başarılı olunduğu izlenimi oluşturulmaya çalışılması, toplum kesimleri arasında sadece nefret ve düşmanlık duygularının yayılmasına katkı sağlar” uyarısında bulundu.

Suriye’ye yönelik operasyonda IŞİD’lı teröristlerin Türkiye’nin sorumluluğuna gireceği yönündeki ifadeleri değerlendiren Özgenç, “Suriye’deki iç çatışmalara katılan ve İŞİD” mensubu olduğu kabul edilen binlerce yabancının, Türkiye’de yargılanmasını gündeme getirmek, önemli bir sorumsuzluk örneği oluşturmaktadır.” demişti.


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