Samanyolu Haber /Dünya / Öldürülen Münih saldırganı Emrah I.'nın IŞİD bağlantısı ortaya çıktı /06 Eylül 2024 12:28

Öldürülen Münih saldırganı Emrah I.'nın IŞİD bağlantısı ortaya çıktı

Polis tarafından vurularak öldürülen Münih şüphelisinin terör saldırısı planladığı düşünülüyor. 18 yaşındaki Bosna kökenli Avusturya vatandaşı Emrah I.'nın uzun namlulu bir tüfekle konsolosluğa saldırmayı amaçladığı belirtiliyor.

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Almanya'nın Münih kentinde, 5 Eylül Perşembe günü İsrail Konsolosluğu'na yapılmak istenen saldırı girişiminde 18 yaşındaki Bosna kökenli Avusturya vatandaşı Emrah I. polis tarafından vurularak öldürüldü.

Emrah I.'ın saldırıda kullanmak üzere süngü takılı eski bir uzun namlulu tüfek taşıdığı belirtiliyor.

2023'TE IŞİD BAĞLANTISI RAPOR EDİLMİŞ

Yetkililer, Emrah I.'ın IŞİD ile bağlantılı olduğundan ve bu nedenle terör saldırısı düzenlemeyi planladığından şüpheleniyor. 2023 yılında Emrah I.'ın IŞİD propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma şüphesiyle rapor edildiği belirtilmişti. Ancak bu konuda açılan soruşturma sonrasında dosya kapatılmıştı.

TERÖR SALDIRISININ YILDÖNÜMÜYDÜ

Olay sırasında İsrail Konsolosluğu'nun kapalı olduğu, diplomat ve çalışanların Münih Olimpiyatları'ndaki 1972 terör saldırısının yıl dönümü anma törenine katılmak üzere ofis dışında bulunduğu açıklandı.

Polis, olay yerine 500'den fazla memur gönderdi ve bir helikopterle bölgeyi gözetim altında tuttu. Sosyal medya üzerinden halka, olay bölgesinden uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı.

Saldırının gerçekleştiği gün, 1972 Münih Olimpiyatları'nda İsrail takımına yönelik gerçekleştirilen ve 11 İsrailli sporcu ile bir Alman polisinin ölümüne yol açan "Kara Eylül" örgütü tarafından yapılan terör saldırısının 52. yıldönümüne denk geliyor.
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