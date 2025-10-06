Samanyolu Haber /Gündem / Öldürülen Serdar Öktem'den çok konuşulacak paylaşım: ‘Artık sessiz kalmak yok’ /06 Ekim 2025 20:52

Öldürülen Serdar Öktem'den çok konuşulacak paylaşım: ‘Artık sessiz kalmak yok’

Şişli'de uzun namlulu silahla öldürülen avukat Serdar Öktem'in, iki ay önceki Instagram paylaşımında, "Artık sessiz kalmak yok, bundan sonra kusura bakın" dediği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Sinan Ateş cinayeti davasında tutuksuz yargılanan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırıda ölürken Öktem’in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Öktem’in Instagram hesabından 7 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda kullandığı ifadelere “susturulduğuna” dair iddiaları güçlendirecek nitelikte.

Serdar Öktem’in paylaşımı şu şekilde:

“Göz yumduk kör sandınız

Alttan aldık saf sandınız

Artık sessiz kalmak yok

Bundan sonra kusura bakın

çünkü…

Her şey bilerek olacak”



SERDAR ÖKTEM HAKKINDA

Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasının kritik isimlerinden biriydi.Tetikçi Eray Özyağcı’yı bulan ve Ankara’ya getirilmesini organize eden Doğukan Çep’in avukatıydı aynı zamanda. Cinayette Ankara-İstanbul ayağındaki bağlantıyı sağlamakla suçlanıyordu. Olaydan sonra Ankara Emniyeti’ne gelmiş, buradan ayrılarak tetikçinin kaçırıldığı Bolu’ya geçmişti. Gözaltına alınınca telefonunun şifresini vermemişti. Bu nedenle dosyası ayrılmıştı. Apple, Öktem’in cihazına ilişkin bilgileri geçen Ağustos ayında mahkemeye göndermişti.


Öktem’in yargılandığı davada hakim karşısına çıkacağı duruşma 8 Ocak 2026’da gerçekleşecekti.
