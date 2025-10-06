Öldürülen Serdar Öktem'den çok konuşulacak paylaşım: ‘Artık sessiz kalmak yok’

Her şey bilerek olacak”









Sinan Ateş cinayeti davasında tutuksuz yargılanan Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli’de uğradığı silahlı saldırıda ölürken Öktem’in sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.Öktem’in Instagram hesabından 7 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda kullandığı ifadelere “susturulduğuna” dair iddiaları güçlendirecek nitelikte.Serdar Öktem’in paylaşımı şu şekilde:“Göz yumduk kör sandınızAlttan aldık saf sandınızArtık sessiz kalmak yokBundan sonra kusura bakınçünkü…Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasının kritik isimlerinden biriydi.Tetikçi Eray Özyağcı’yı bulan ve Ankara’ya getirilmesini organize eden Doğukan Çep’in avukatıydı aynı zamanda. Cinayette Ankara-İstanbul ayağındaki bağlantıyı sağlamakla suçlanıyordu. Olaydan sonra Ankara Emniyeti’ne gelmiş, buradan ayrılarak tetikçinin kaçırıldığı Bolu’ya geçmişti. Gözaltına alınınca telefonunun şifresini vermemişti. Bu nedenle dosyası ayrılmıştı. Apple, Öktem’in cihazına ilişkin bilgileri geçen Ağustos ayında mahkemeye göndermişti.Öktem’in yargılandığı davada hakim karşısına çıkacağı duruşma 8 Ocak 2026’da gerçekleşecekti.