Samanyolu Haber /Gündem / Ölen askerin ailesi anlattı /24 Mayıs 2020 16:53

Ölen askerin ailesi anlattı

Van’da askerlik yapan Ahmet Türeli, geçen hafta nöbetteyken yaralı halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede ölen Türeli'nin ailesi, "Bize intihar ettiği söylendi, fakat ben buna inanmıyorum. Kardeşim terhisine az kalmıştı. Bu ayın 31’de gelecekti. Biletini bile kesmiştik. Herhangi bir sıkıntısı yoktu" dedi. Aile, Türeli'nin göğsünden üç kurşunla vurulduğunu belirtti.

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Van’da askerlik yapan Muş’un Malazgirt ilçesi doğumlu 21 yaşındaki Ahmet Türeli, bir hafta önce nöbette olduğu sırada ağır yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede öldü. Terhisine az bir süre kalan Türeli’nin ihtihar ettiği iddiasına ailesi tepki gösterdi.

Göğsünün sol üst tarafında üç adet G-3 (Piyade tüfeği) kurşunuyla yaralandığı belirtilen Türeli, Van Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki gün sonra Van’dan Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (GATA) sevk edilen Türeli, dün sabah saatlerinde öldü. Cenazesi Malazgirt’te getirilen Türeli, bugün Bahçe Köyü’nde defnedildi.

‘DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Ağabey Fecri Türeli, kardeşinin intihar etmediğini, öldürüldüğünü öne sürdü: “Kardeşim sol göğüs üstünden, kalbe bir santim kala G-3 ile 3 mermiyle vuruldu. Bize intihar ettiği söylendi, fakat ben buna inanmıyorum. Kardeşim terhisine az kalmıştı. Bu ayın 31’de gelecekti. Biletini bile kesmiştik. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Neden intihar etsin ki? Bu olay bir hafta önce yaşandı. Dün sabah yaşamını yitirdi. Bugün defnettik. Kesinlikle bunun intihar olmadığını düşünüyoruz ve bununla ilgili gereken soruşturmayı açacağız. Davanın takipçisi olacağız.”
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