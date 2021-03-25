Samanyolu Haber /Dünya / Ölene kadar Başkan olacak /25 Mart 2021 10:37

Ölene kadar Başkan olacak

Rusya'da Vladimir Putin'in devlet başkanlığı görevinde iki dönem daha kalmasını sağlayarak 2036'ya kadar ülke liderliğinin önünü açan yasa tasarısı meclisten geçti.

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Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'da çarşamba günü onaylanan tasarı, Putin'in 2024'te mevcut görev süresi sona erdikten sonra devlet başkanlığı seçimlerinde tekrar aday olmasına izin veriyor.

Euronews'in haberine göre seçim yasa tasarısı ve anayasa değişikliğini içeren paketin parlamentonun üst kanadı tarafından onaylanması gerekiyor. Üst meclis söz konusu değişiklikleri mart ayı sonunda gözden geçirecek.

Tasarının büyük bir ihtimalle üst meclisten geçmesi ve son olarak Devlet Başkanı Putin tarafından da imzalanması bekleniyor.

Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresini sıfırlayan madde, anayasa değişikliği tasarısına dahil edilmiş ve 2020 Haziran sonunda halk oylamasına tabi tutulmuştu.

Anayasa değişikliği referanduma gitti, halkın yüzde 77'si 'evet' dedi

Geçtiğimiz temmuz ayında açıklanan sonuçlara göre halkın yüzde 77.92'si Rusya Anayasası'nı değiştiren pakete evet dedi. Ancak ülkedeki muhalif kesim oylamanın yasal dayanağının bulunmadığını, söz konusu değişikliklerin 68 yaşındaki Putin'e ömür boyu başkanlık yolunun açılması için yapıldığını açıklamıştı.

20 yıldan fazla bir süredir iktidarda olan Putin, 2008-2012 yılları arasında devlet liderliği görevini Başbakan Dmitry Medvedev'e bırakmış, 2012'de 4 yıllık olan devlet başkanlığı süresini de 6 seneye çıkarmıştı. 68 yaşındaki Putin iki dönemde de seçilip 2036'ya kadar görevine devam ederse, toplamda 36 seneyle "Rusya'nın modern tarihinde en uzun süre görevde kalan devlet lideri" unvanını alacak.

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