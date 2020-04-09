Olimpiyat rekortmeni atlet Korona'dan öldü

İtalya Olimpiyat Komitesi, eski 500 metre dünya rekortmeni 56 yaşındaki Olimpiyat sporcusu Donato Sabia'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.







Koronavirüs'e yakalanan Donato Sabia, İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki Potenza San Carlo hastanesinin yoğun bakımında tedaviye alınmıştı.





Sabia dünyada Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk olimpiyat finalisti oldu. Sabia 1984’te katıldığı 800 metre yarışında beşinci, 4 yıl sonra Seul’deki yarışta yedinci olmuştu.





30 YIL BOYUNCA REKORU KIRILAMADI





Ünlü sporcu 1984 Almanya'nın Göteborg şehrinde katıldığı Avrupa Salon Şampiyonası’nda altın madalya kazanmış ve yaklaşık 30 yıl boyunca 500 metrede dünya rekorunu elinde tutmuştu.





İtalya Atletizm Federasyonu "Yetenekli bir atlet ve her şeyden önce nazik bir karakter" diye tanımladığı sporcunun babasının da birkaç gün önce Koronavirüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.