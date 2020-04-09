Samanyolu Haber /Spor / Olimpiyat rekortmeni atlet Korona'dan öldü /09 Nisan 2020 12:52

Olimpiyat rekortmeni atlet Korona'dan öldü

30 yıl boyunca rekoru kırılamayan İtalyan atlet Donato Sabia, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İtalya Olimpiyat Komitesi, eski 500 metre dünya rekortmeni 56 yaşındaki Olimpiyat sporcusu Donato Sabia'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs'e yakalanan Donato Sabia, İtalya’nın güneyindeki Basilicata bölgesindeki Potenza San Carlo hastanesinin yoğun bakımında tedaviye alınmıştı.

Sabia dünyada Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk olimpiyat finalisti oldu. Sabia 1984’te katıldığı 800 metre yarışında beşinci, 4 yıl sonra Seul’deki yarışta yedinci olmuştu.

30 YIL BOYUNCA REKORU KIRILAMADI

Ünlü sporcu 1984 Almanya'nın Göteborg şehrinde katıldığı Avrupa Salon Şampiyonası’nda altın madalya kazanmış ve yaklaşık 30 yıl boyunca 500 metrede dünya rekorunu elinde tutmuştu.

İtalya Atletizm Federasyonu "Yetenekli bir atlet ve her şeyden önce nazik bir karakter" diye tanımladığı sporcunun babasının da birkaç gün önce Koronavirüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Olimpiyat rekortmeni atlet Korona'dan öldü Sonraki Haber >>

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:42