Olimpiyat şampiyonu Mo Farah'ın hayat hikayesi kurgu çıktı

Hem 5000 hem de 10000 metrelik yarışlarda altın madalya kazanan, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'na damga vuran uzun mesafe koşucusu Mo Farah, sarsıcı hayat hikayesini ilk kez anlattı.





Herkesin yıllar önce İngiltere'ye gelen bir mülteci ailenin çocuğu sandığı olimpiyat yıldızı; aslında çocukken kaçırıldığını, yasadışı bir şekilde İngiltere'ye getirildiğini ilk kez açıkladı. Olimpiyat yıldızı, kendisine Cibuti'den uçakla gelenler tarafından Mohamed Farah isminin verildiğini belirtirken gerçek adının Hussein Abdi Kahin olduğunu aktardı.





İNGİLİZLERİN KAHRAMANI HALİNE GELDİ





İngiltere'de 'sir' ünvanı alan Farah, 2012-2017 yılları arasında peş peşe kazandığı zaferlerle adını olimpiyat tarihine altın harflerle yazdırdı ve İngilizlerin ulusal kahramanlarından birisi haline geldi.









ŞİMDİYE KADAR ANLATILAN HAYAT HİKAYESİ TAMAMEN KURGU





Büyük başarı sonrası hayatı defalarca kez gazetelere yansıdı. Anlatılan hikayeye göre 39 yaşındaki İngiliz atlet, 8 yaşında babası ile Somali'den İngiltere'ye mülteci olarak gelmişti, babası çok ilgisiz olduğu için onu teyzesi ve amcası büyütmüştü. Ancak gerçek hikaye bu anlatılanlardan fersah fersah uzak.





Farah'ın şimdiye kadar anlatılan hayat hikayesi Somali'de doğması dışında tamamen kurgu.





GERÇEK ADI: HÜSEYİN ABDİ KAHİN





Gerçek adı 'Hüseyin Abdi Kahin' olan İngiliz atlet henüz 4 yaşındayken babası Somali'deki iç savaş sırasında hayatını kaybetti. Hüseyin ve ikiz kardeşi Hassan babalarının ölümü sonrası annelerinden ayrılarak Cibuti'deki akrabalarının yanına gönderildi.





İngiliz atlet 8 yaşında geldiğinde daha önce hiç görmediği bir kadın geldi ve ona artık Avrupa'daki akrabalarının yanında yaşayacağını söyledi. Küçük çocuk Avrupa'ya gideceği ve uçağa bineceği için çok heyecanlandı ancak başına geleceklerden tamamen habersizdi...





SAHTE PASAPORTLA İNGİLTERE'YE KAÇIRILDI





Hüseyin'e aslında başka bir çocuktan çalınan yeni bir kimlik verildi ve adı 'Mo Farah' olarak değiştirildi. Yeni adını taşıyan sahte bir pasaportla yasadışı yollardan İngiltere'ye getirilen Farah burada kendini bekleyen acı sürprizle yüz yüze geldi.











'AİLENİ GÖRMEK İSTİYORSAN HİÇBİR ŞEY SÖYLEME!'





Daha önce hiç tanışmadığı, akrabası olmayan bir kadın tarafından İngiltere'ye giden Farah BBC belgeselinde o anları şöyle anlatıyor;





"Akrabalarımın tüm iletişim bilgileri elimdeki kağıttaydı. Eve vardığımızda hanımefendi onu elimden aldı ve gözümün önünde yırtıp çöp kutusuna attı. O anda başımın belada olduğunu biliyordum. 'Aileni görmek istiyorsan hiçbir şey söyleme' şeklinde tehdit edildim. O süreçte kendimi banyoya kitleyip ağlardım. "





"BENİ FARKLI KILAN ŞEY KOŞABİLMEMDİ"





Farah, insan ticareti ve köleliğe karşı çıkmak için hikayesini anlatmak istediğini söylerken, "Benimle aynı şeyleri yaşayan bu kadar çok insan olduğunu bilmiyordum. Beni gerçekten kurtaran, beni farklı kılan şey koşabilmemdi." ifadelerini kullanıyor.





İNGİLTERE TARİHİNE GEÇMİŞTİ...





Mo Farah Modern Olimpiyat Oyunları tarihinin en başarılı İngiliz sporcusu olarak kabul ediliyor.





2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio de Janeiro Olimpiyatları'nda Farah, 5.000 metre ve 10.000 metre yarışlarında altın madalya kazanan ve her iki büyük küresel yarışmada da uzun mesafe şampiyonluğu kazanan tarihteki ikinci isim olan Mo Farah'ın kariyeri birinciliklerle ve sayısız madalyalarla dolu.





2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki performansının ardından Mo Farah, pist etkinliklerinden maratona geçti, son olarak Birmingham ve Zürih'te Elmas Ligi'ni kazandı.





İngiliz koşucu PACE, Sports Magazine, Nike, Bupa, Virgin Media gibi birçok farklı şirketle önemli anlaşmalara imza atmıştı.



