Olimpiyata giden Ugandalı sporcu Tokyo'da yok oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir hafta sonra başlayacak olimpiyatlarda, eğitim kampı için giden Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'nun kaybolduğu öğrenildi.







Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs testi için gelmeyen ve otel odasında olmayan 20 yaşındaki Julius Ssekitoleko'yu aramaya başladıkları belirtildi.





Izumisano kentinden yapılan açıklamada da, "Şehrin ev sahibi şehir olarak kabul ettiği Uganda heyetinin bir üyesi kayboldu ve ulaşılamıyor. Belediye, şahsı aramak için her türlü çabayı gösteriyor. Durumu polise bildirdik" ifadelerine yer verildi.





Ssekitoleko'nun en son gece yarısından kısa bir süre sonra otelde başka bir sporcu tarafından görüldüğü, kaybolduktan sonra ise alarm verildiği öğrenildi.





Japonya'ya geçen ay gelen Uganda heyeti, Osaka bölgesindeki Izumisano'da bir oyun öncesi eğitim kampına gitti.





Ancak takımın koçlarından biri pozitif çıktı ve kendilerini tecrit etmesi istendi. Koçun ardından, ikinci bir heyet üyesinde de koronavirüs tespit edildi.





Olağanüstü hal altındaki Tokyo'da koronavirüs vakaları artıyor ve sporcular ve diğer olimpiyat katılımcıları, düzenli testler ve sınırlı hareket alanı da dahil olmak üzere katı kurallara tabii tutuldu.





Oyunlar bir hafta içinde açılıyor, ancak seyircilerin Tokyo ve çevresindeki tüm etkinliklere katılması yasaklandı. Vatandaşların ise yalnızca başkentin dışındaki birkaç mekana girmesine izin verilecek.