Olimpiyatlar bu yıl da yapılmayabilir

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) üst düzey üyelerinden Dick Pound, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yaz da gerçekleşebileceğinden emin olmadığını söyledi.







Pound yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarındaki artışın oyunların gerçekleşmesini engelleyebileceğini belirtti.





Organizatörler ve IOC Başkanı Thomas Bach, organizasyonun ikinci defa ertelenmesinin mümkün olmadığı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve oyunların bu yıl gerçekleşeceğini söylemişti. Ancak Tokyo, geçen haftalarda Japonya'da başlayan üçüncü koronavirüs dalgasının merkezi haline gelmiş durumda.