Olimpiyatlarda birinci hafta geride kaldı: Türkiye 2 madalya ile 40. sırada

Paris'te gerçekleştirilen oyunların yedinci gününde 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ilk basamaktaki yerini korudu. Çin'in toplam 31 madalyası bulunuyor.





Yüzme branşındaki başarısıyla dikkati çeken üçüncü sıradaki Avustralya, günü 3 altın ve 1 bronzla tamamlayarak 11'i altın olmak üzere toplam 22 madalyaya ulaştı.





Günü altın madalya almadan kapatan ABD, toplamda 43 madalyayla oyunlarda en fazla madalya kazanan ülke konumunda. 9 altın madalyası bulunan ABD, ülkeler sıralamasında ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.





İlk 10'da yer alan ülkelerden Japonya 8 altın ve toplam 18 madalya, Güney Kore 7 altın toplam 16 madalya, İtalya 5 altın toplam 17 madalya, Hollanda 4 altın ve toplam 9 madalya ile Kanada 3 altın ve toplam 11 madalya elde etti.





Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yedinci günün sonunda 13 altın, 9 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında liderliğini sürdürdü.Ev sahibi Fransa ise ABD'yi geçerek ikinci sıraya yerleşti. Fransa, dün yapılan oyunlarda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını 36'ya yükseltti.ABD'nin ardından gelen İngiltere, 9'u altın olmak üzere 27 madalya kazandı.Henüz altın madalya kazanamayan Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova ve Ukrayna'yla birlikte 40. sırada bulunuyor.