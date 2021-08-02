Samanyolu Haber /Gündem / Olimpiyatlardan ülkesine dönmek istemeyen Belaruslu atlete Polonya vize verdi /02 Ağustos 2021 15:18

Olimpiyatlardan ülkesine dönmek istemeyen Belaruslu atlete Polonya vize verdi

Belaruslu atlet Krystina Timanovskaya'ya Polonya vize verdi

SHABER3.COM

Polonya, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyen 24 yaşındaki Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya'ya "insani durum" vizesi verdi.

Ülkesinin kararını açıklayan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Tsimanouskaya'nın olimpiyatların sürdüğü Tokyo'daki Polonyalı diplomatlarla temas halinde olduğunu söyledi.

Marcin Przydacz, "Polonya, Tsimanouskaya'nın sportif kariyerini sürdürmesine yardımcı olmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

Belaruslu atletin eşi de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti ve yakın zamanda Polonya'da Tsimanouskaya'yla buluşmayı arzuladığını söyledi.

Sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, erken saatlerde yaptığı açıklamada Tsimanouskaya'nın Japon makamların koruması altında olduğunu açıklamıştı.

Ülkesine zorla geri gönderilmek istendiğini belirterek sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan Tsimanouskaya'nın geceyi Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndaki otelde geçirdiği belirtildi.

Tsimanouskaya, bugün Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne girerken görülmüştü.

Siyasi görüşleri nedeniyle tutuklu bulunan ya da müsabakalardan yasaklanan sporculara destek amacıyla kurulan Belarus Spor Dayanışma Derneği (BSSF), BBC'ye yaptığı açıklamada Timanovskaya'nın Polonya'dan iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.

BSSF'den Anatol Kotau, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tsimanouskaya, Belarus'taki ailesine yönelik baskılar olmasından endişe ediyor. Şu anda en önemli kaygısı bu" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de aralarında olduğu bazı uluslararası kuruluşların Belaruslu atletle temas kurduğu da ifade edildi.

Bugün kadınlar 200 metre yarışında koşması beklenen Tsimanouskaya, diğer takım arkadaşlarının yarışamayacağının ortaya çıkmasının ardından istemediği bir yarışa katılmak zorunda bırakıldığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden teknik ekibi eleştirmişti.

Tsimanouskaya, bu eleştirilerinin ardından zorla havaalanına götürülerek, Belarus'a dönmeye zorlandığını söylemiş ve sosyal medya üzerinden "can güvenliğinin olmadığı" gerekçesiyle yardım talep etmişti.

Belarus Milli Olimpiyat Komitesi ise Tsimanouskaya'nın "duygusal ve psikolojik durumu" nedeniyle olimpiyat takımından çıkarıldığını açıklamıştı.

IOC, geçen yıl Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla başlayan protestolarda yer alan sporculara korumadığı gerekçesiyle Belarus Milli Olimpiyat Komitesi'ne bazı yaptırımlar uygulamıştı.
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