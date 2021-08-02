Olimpiyatlardan ülkesine dönmek istemeyen Belaruslu atlete Polonya vize verdi

Polonya, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söyleyen 24 yaşındaki Belaruslu atlet Krystina Tsimanouskaya'ya "insani durum" vizesi verdi.

Ülkesinin kararını açıklayan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Tsimanouskaya'nın olimpiyatların sürdüğü Tokyo'daki Polonyalı diplomatlarla temas halinde olduğunu söyledi.

Marcin Przydacz, "Polonya, Tsimanouskaya'nın sportif kariyerini sürdürmesine yardımcı olmak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.

Belaruslu atletin eşi de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti ve yakın zamanda Polonya'da Tsimanouskaya'yla buluşmayı arzuladığını söyledi.

Sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, erken saatlerde yaptığı açıklamada Tsimanouskaya'nın Japon makamların koruması altında olduğunu açıklamıştı.

Ülkesine zorla geri gönderilmek istendiğini belirterek sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan Tsimanouskaya'nın geceyi Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndaki otelde geçirdiği belirtildi.





Tsimanouskaya, bugün Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliği'ne girerken görülmüştü.





Siyasi görüşleri nedeniyle tutuklu bulunan ya da müsabakalardan yasaklanan sporculara destek amacıyla kurulan Belarus Spor Dayanışma Derneği (BSSF), BBC'ye yaptığı açıklamada Timanovskaya'nın Polonya'dan iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.





BSSF'den Anatol Kotau, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Tsimanouskaya, Belarus'taki ailesine yönelik baskılar olmasından endişe ediyor. Şu anda en önemli kaygısı bu" dedi.





Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de aralarında olduğu bazı uluslararası kuruluşların Belaruslu atletle temas kurduğu da ifade edildi.



