Olmadığını öne sürmüşlerdi, İnsan Hakları Eylem Planına koydular

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HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis’te gündeme getirdiği AKP’li Özlem Zengin’in ‘çıplak arama yoktur’ diyerek reddettiği ‘çıplak arama’ AKP hükumetinin açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planında yer aldı.





Eylem Planında, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Uşak’taki kadın öğrencilerin maruz kaldığını Meclis’te gündeme getirmesiyle ortaya çıkan ve çok sayıda mağdurun bulunduğu çıplak aramanın önlenmesiyle ilgili hedefler bulunması dikkat çekti. Eylem Planında, “Adli İşlemler ve Süreçlerde Bireylerin Onur ve Haysiyetleri ile Özel Hayatlarının Korunması” başlığı altında, üst ve beden aramalarının, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uygulanması için kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli eğitim verileceğinin altı çizildi. Bu konuda Adalet ve İçişleri bakanlıkları sorumlu kurum olarak görevlendirilirken, hedefin ‘sürekli’ olacağı kaydedildi.





İNSAN ONURUNU ZEDELEMEYECEK ŞEKİLDE UYGULANACAK

Eylem Planında bu hedefle ilgili şunlar belirtildi: “Eylem Planı insan onurunu, insanın haysiyet ve öz varlığını korumaya yönelik hedef ve faaliyetlerinde herhangi bir ayrım yapmamıştır, herkes onuruyla yaşama hakkına sahiptir. Bu konuda ceza infaz kurumlarında bulunan ile bulunmayan arasında da ayrım yapılması söz konusu değildir. Bu anlayışla Belge’de hükümlü ve tutukluların barınma koşullarının daha yüksek standartlara kavuşmasına, sağlık haklarının güçlendirilmesine, infaz sisteminde rehabilitasyon imkânlarının artırılmasına yönelik etkili faaliyetler öngörülmüştür…Üst ve beden aramalarının, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uygulanmasına yönelik kararlılık sürdürülerek kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli eğitim verilmesine devam edilecektir.”



