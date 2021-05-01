Olmadığını öne sürmüşlerdi, İnsan Hakları Eylem Planına koydular

BOLD MEDYA
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis’te gündeme getirdiği AKP’li Özlem Zengin’in ‘çıplak arama yoktur’ diyerek reddettiği ‘çıplak arama’ AKP hükumetinin açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planında yer aldı.
Eylem Planında, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Uşak’taki kadın öğrencilerin maruz kaldığını Meclis’te gündeme getirmesiyle ortaya çıkan ve çok sayıda mağdurun bulunduğu çıplak aramanın önlenmesiyle ilgili hedefler bulunması dikkat çekti. Eylem Planında, “Adli İşlemler ve Süreçlerde Bireylerin Onur ve Haysiyetleri ile Özel Hayatlarının Korunması” başlığı altında, üst ve beden aramalarının, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uygulanması için kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli eğitim verileceğinin altı çizildi. Bu konuda Adalet ve İçişleri bakanlıkları sorumlu kurum olarak görevlendirilirken, hedefin ‘sürekli’ olacağı kaydedildi.
İNSAN ONURUNU ZEDELEMEYECEK ŞEKİLDE UYGULANACAK
Eylem Planında bu hedefle ilgili şunlar belirtildi: “Eylem Planı insan onurunu, insanın haysiyet ve öz varlığını korumaya yönelik hedef ve faaliyetlerinde herhangi bir ayrım yapmamıştır, herkes onuruyla yaşama hakkına sahiptir. Bu konuda ceza infaz kurumlarında bulunan ile bulunmayan arasında da ayrım yapılması söz konusu değildir. Bu anlayışla Belge’de hükümlü ve tutukluların barınma koşullarının daha yüksek standartlara kavuşmasına, sağlık haklarının güçlendirilmesine, infaz sisteminde rehabilitasyon imkânlarının artırılmasına yönelik etkili faaliyetler öngörülmüştür…Üst ve beden aramalarının, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uygulanmasına yönelik kararlılık sürdürülerek kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli eğitim verilmesine devam edilecektir.”
AKP’Lİ ÖZLEM ZENGİN YALANLAMIŞTI
Çıplak arama skandalı HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, cemaat operasyonları kapsamında Uşak’ta gözaltına alınan 30 kadına uygulandığını Meclis kürsüsünde dile getirmesi sonrası gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘belgesi yok’ diyerek iddiayı reddederken, AKP Grupbaşkanvekili Özlem Zengin’in “Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey” sözlerinin ardından farklı kesimlerden çok sayıda kadın cezaevlerinde maruz kaldıkları çıplak arama işkencesini anlatmıştı.
İnsan Hakları Eylem Planındaki bazı hedefler şöyle sıralandı:
İŞKENCEYE ZAMANAŞIMI DİSİPLİN SUÇLARINDA DA KALDIRILACAK
İşkenceye sıfır tolerans anlayışı kapsamında, daha önce adli suçlar için yapıldığı gibi disiplin suçlarında da zamanaşımı kaldırılacaktır.
İşkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin veri tabanı oluşturulacaktır.
TUTUKLAMA KARARINA DİKEY İTİRAZ
Sulh ceza hâkimliklerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilecektir.
Tutuklama nedeni olarak düzenlenen katalog suçlar bakımından da “somut delile dayanma şartı” getirilerek tutuklamanın istisna olduğuna ilişkin ilke güçlendirilecektir.
“Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık” ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamı daraltılacaktır.
HAKİM VE SAVCILARA TUTUKLAMA EĞİTİMİ
Tutuklama ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin olarak sulh ceza hâkimleri ve savcılara düzenli olarak eğitim verilecektir.
“Konutu terk etmeme” adli kontrol tedbirinde geçen sürenin, sonuç cezanın infazından mahsubu sağlanacaktır.
AÇIK GÖRÜŞ SÜRELERİ UZATILACAK
Hükümlülerin cezalarının mümkün olduğu ölçüde ailelerinin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde infaz edilmesi ve bu suretle aile bağlarını sürdürmeleri sağlanacaktır.
Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacaktır.
Çocukların eğitim durumları dikkate alınarak ceza infaz kurumlarında hafta sonları da görüş yapma imkânı sağlamak amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.
Ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte bulunan 0-6 yaş grubu çocukların, dışarıda bulunan yakınlarına teslimi ve yakınlarından da annesine teslimi açık görüş suretiyle gerçekleştirilecek, böylelikle çocukların yıpranmaları önlenecektir.