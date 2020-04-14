'Olmayan çocuğunu' koleje göndermekten 9 ay hapis yattı

KHK TV bu kez KHK'lı olmayan ancak dolaylı mağduriyet yaşayan bir vatandaşın yaşadıklarını Youtube kanalında yayınladı...

Mustafa Cenap Tombak. İlahiyat mezunu. İki ağabeyi kamudan ihraç edildi. Bir ağabeyi yargılandı, ceza aldı; bir ağabeyi de beraat etti. 9 ay cezaevinde kaldı. O'nun yaşadıkları traji komik. Olmadığı çocuğunun gittiği kolej iddianamesinde yer aldı. Terörist olarak askere çağrıldı ve burada takdirname kazandı. Kendisi KHK'lı değil ancak, KHK Platformlarına katılıyor.





OLMAYAN ÇOCUĞUNUN KOLEJE GİTMEDİĞİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞTI





Mahkemede defaatle bekar olduğunu çocuğunun olmadığını bu yüzden çocuğunun koleje gitmesinin mümkün olmadığını söylese de mahkemeye her çıktığında aynı soruya muhatap oldu. 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.





ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI





Daha sonra ihraç olmuş ağabeyi ile köyünde baba mesleği çiftçiliğe başladı. Solucan gübresi satarak ve ekip biçerek geçimini sağlamaya çalışıyor. Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gülen ilahiyatçı Mustafa Cenap Tombak'ın yaşadıkları bununla da sınırlı değil.





"TERÖRİST OLARAK ASKERE ÇAĞRILDIM ASKERDE TAKDİRNAME ALDIM"





"Terörist" olarak askere çağrıldı. Askerde kendisine terörist olduğunun hatırlatıldığını belirten Tombak bu süreçte komutanlarından takdirname aldığını gülümseyerek anlattı. " 'Terörist' ben askere gittim. Devlet bana silah verdi. Bu sırada takdirnamede kazandım." diyen Tombak cezaevinde teröristlikle suçlayan insanların karıncayı bile incitmeyecek insanlar olduğunu kaydetti. Terörist olmak için şiddet ve silah olması gerektiğini belirten Tombak basit gerekçelerle insanların hayatlarının karartıldığını anlatıyor.





BAŞIMIZA BİR ŞEY GELİR DİYE KORKTUKÇA BAŞIMIZA BİR ŞEY GELİR





Kendisinin KHK'lı olmadığını belirten Tombak "Biz korumadıkça başımıza bir şey gelmez. Biz başımıza bir şey gelir diye korktukça başımıza bir şey gelir. Beni KHK ile çiftçilikten atarlarsa bundan da şeref duyarım" dedi.