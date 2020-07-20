Olmayan çocuğunun gittiği okul yüzünden KHK ile ihraç edildi





Batman’da kamu görevinden “istihbarat” gerekçesiyle Kanun Hükümde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen Muhammed Zekeriya Özdil’in dosyası, keyfilik ve adaletsizlik vesikası gibi. Özdil’in hakkındaki suçlamalar, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından işe iade başvurusunun reddedilmesiyle ortaya çıktı. Valilikler eliyle, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen “istihbari” verilerle oluşturulan dosyada, Özdil’in bekar ve çocuksuz olmasına rağmen çocuklarını Cemaate ait okullarda okuduğu, Bank Asya’da hesabının olmamasına rağmen hesabının olduğu yönünde bilgiler bulunuyor. Ancak bu bilgileri çürüten belgeler dosyada yer alıyor. Hakkında Cemaat dosyası oluşturulan Özdil, ardından bu kez de “PKK ile irtibatlı ve iltisaklı” denilerek işe iadesi reddedildi.





BİRBİRİNİ YALANLAYAN BİLGİLER

MA’nın haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) memur olarak çalışan ve aynı zamanda Büro Emekçileri Sendikası Temsilcisi olan Muhammed Zekeriya Özdil, 6 Ocak 2017’de 679 sayılı KHK ile kamudaki görevinden ihraç edildi. Özdil’in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yaptığı işe iade başvurusu ise reddedildi. Özdil’in başvurusunun reddedilmesiyle birlikte SGK il müdürlüğünde çalışan 152 kişi hakkında raporlarlar hazırlandığı da ortaya çıktı. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na sunulan 152 sayfalık “istihbari” raporda, 20’nci sayfasındaki verilerle 90’ıncı sayfadaki bilgiler, birbirini yalanlıyor.





HİÇBİR BİLGİ DOĞRU DEĞİL

İhraç raporunda, Özdil evli olmadığı halde evli, çocuğu olmadığı halde çocuklarını Cemaatle irtibatlı okullarda okuttuğu, Bank Asya’da hesabı bulunmadığı halde Bank Asya’da hesabı bulunduğu, pasaportu olmadığı halde pasaportu bulunduğu ileri sürüldü. Ancak aynı bilgiler, yine raporun farklı sayfalarında yalanlandı.





İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan soruşturma evrakında ise herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanın yürütülmediği belirtilen rapora rağmen, FETÖ ile suçlanıp dosyası hazırlanarak ihraç edilen Özdil, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından “PKK ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu” gerekçesiyle işe iadesi reddedildi.





PASAPORTUM YOK AMA VAR YAZILMIŞ

Evli olmadığını, bugüne kadar pasaport da çıkarmadığını söyleyen Özdil, “Raporlarda pasaportumun olduğu yazılı. Bu yetmezmiş gibi evli olmadığım halde çocuklarımın olduğu, hatta Batman’da KHK ile kapatılan bir okulda eğitim gördüğüm yazılı. Bırakın çocuğumu, ben evli bile değilim. Bunlar maddi hatalar değil, Milli Eğitim Müdürlükleri ile yazılan yazışmalar sonucudur. Hadi bunlar olsa neyse, üstüne üstün Bank Asya’da hesabım olmadığı halde hesabım var deniliyor. Sonraki sayfalarda ise hesabım yok deniliyor. Hesabım hiçbir zaman olmadı. Hazırlanan evraklarda skandal üstüne skandal var. Bu raporlar ile OHAL Komisyonun görevini gayri ciddi yaptığı ve binlerce kamu emekçisinin gerçekten nasıl mağdur edildiğinin en net kanıtıdır” diye konuştu.





Kendisi gibi binlerce kamu emekçisinin mağdur edildiğini ve mağduriyetlerin de bu şekilde bir ciddiyetsizlik ile yapıldığını ifade eden Özdil, “Tüm bunlardan anlaşılıyor ki evli olmadığım halde çocuğumun olması ve KHK ile kapatılan bir okulda da bu çocukların okuması gerekçesiyle göreve iade edilmedim. Ben dahil tüm mağdur edilen kamu emekçileri bir an önce görevlerine iade edilsin” dedi.