'Olmayan insan haklarına eylem paketi'

















"Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi”.

Eylem Planı'nın paralel dünyası









Asıl amaca gelince. Erdoğan'ın kendi seçmen tabanını da aşan bir kitleye gelecek iki yıl içinde, seçimlere kadar iyi bir haber vermesi gerekiyor. O hedef "Amaçlar” bölümünün Faaliyetler alt başlığında karşımıza çıkıyor: "Avrupa Birliği'ne üyelik süreci karşılıklı hak ve yükümlülükler çerçevesinde, ortaklık hukukunun yenilenme ihtiyaçları da gözetilerek kararlılıkla sürdürülecek, özellikle Vize Serbestisi Diyaloğu'nda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara hız verilecektir.”