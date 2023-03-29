Samanyolu Haber /Gündem / Olmayan sadece temel değilmiş! /29 Mart 2023 09:17

Olmayan sadece temel değilmiş!

Deprem bölgesi Hatay’da “olmayan temelin” ardından şimdi de “ihalesiz temel” tartışması başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cumartesi Hatay İskenderun’da katıldığı ve övgüler yağdırdığı temel atma işlemlerinin göstermelik olduğu anlaşılmıştı.

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İskenderun Devlet Hastanesi’nin daha ihalesi sonuçlanmadan temelinin atıldığı ortaya çıktı.

600 yataklı planlanan temeli 24 Mart’ta atıldı. Ancak ihalenin sonuç tarihi 27 Mart görünüyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İhale dergisinde yayımlanan sonuçları paylaştı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen hastanenin yapım işi ihalesi pazarlık usulüyle yapıldı. İhalenin yaklaşık değeri 2.3 milyar lira, sınır değer 1.8 milyar lira. İhaleyi Akfen İnşaat Turz. ve Tic. AŞ. ile Dost İnşaat ve Proje Yönetimi AŞ aldı. Teklif miktarı 2.2 milyar lira. İlk teklif ise 2.7 milyar lira olarak görülüyor. Belgede ihale sonuç tarihi 27 Mart 2023 olarak gözüküyor.

Bulut, 50 yataklı Hatay Erzin Acil Durum Hastanesi yapım işi ihalesi sonuçlarını da paylaştı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu ihalede pazarlık usulü yapıldı. İhalede yaklaşık değer 341.4 milyon lira. Sınır değer 136.5 milyon lira. İhaleyi YDA İnşaat San. Tic. AŞ aldı. Teklif miktarı 425.4 milyon lira. İlk teklif 427.5 milyon olarak görünüyor. İhalenin sonuç tarihi 27 Mart.

Bulut, “Vatandaşı kandırmaktan zerre utanmıyorlar. Üstelik ihalelerin hangi şirkete gideceği bile belli” dedi.
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