Samanyolu Haber /Gündem / Olmaz olmaz demeyin, TBMM bunu da gördü /01 Nisan 2021 17:59

Olmaz olmaz demeyin, TBMM bunu da gördü

Kamuoyunda fişleme kanunu olarak da bilinen ve dün muhalefet oylarıyla reddedilen Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi'nin yeniden oylanmasına karar verildi. Yasal mevzuata göre reddedilen kanun teklifi bir yıl boyunca Meclis gündemine yeniden alınamıyor.

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Muhalefet partilerinin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifinin maddelerine geçilmesi yeniden oylanacak. Meclis Genel Kurulu'nda dün akşam güvenlik soruşturması teklifinin oylamasına ilişkin gerilim AKP'nin itirazı üzerine Başkanlık Divanı'na taşındı. Kararın ardından muhalefet partilerinden sert tepkiler gelirken, kurula ara verildi.

DERVİŞOĞLU'NDAN TEPKİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine geçilmesinin, yapılan oylama neticesinde reddedildiğini hatırlatarak, "Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurulca reddedilmiş olur ve bir tam yıl geçmedikçe de bu teklif yenilenemez. İçtüzüğün amir hükümleri bu kadar açık ve net olmasına rağmen, AK Parti grubunun temsilcileri, oylamanın tekrar edilmesi için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, iktidar partisinin tercihlerine ve isteğine göre irade koymak mecburiyetinde değildir" diye konuştu.

Parlamentonun aldığı bu karara demokratik olgunlukla saygı duyulması gerektiğini belirten Dervişoğlu, "Usul tartışmalarından ziyade, 'AK Parti milletvekilleri içerisinde dokuz aydır bekletilen kanun teklifinin yasalaşmasını istemeyenler mi vardır acaba?' sorusu da zihinlerimizi tırmalamaktadır. Dikkat edilmesi icap eden ve esas cevap verilmesi gereken soru da budur" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın İçtüzüğü ihlal ettiğini söyleyerek, "Sayın Başkan'ın itirazlara rağmen hukuka, İçtüzüğe ve itirazlara aykırı bir şekilde karar vermiş olması, doğru değildir. Hukuken bir ihlal niteliği taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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