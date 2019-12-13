Samanyolu Haber /Gündem / Ölmek bile artık çok pahalı /13 Aralık 2019 19:23

Ölmek bile artık çok pahalı

Ekonomik krizle boğuşan Türkiye'de mezar yerleri ücretleri de dudak uçuklattırıyor. Bu kentlerin başında İstanbul geliyor.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'da mezar ve cenaze ücretlerine zam yaptı. Yeni tarifeye göre, tabutlu defin ücreti 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Zincirlikuyu mezarlık ücreti ise 34 bin TL'ye çıktı. 

Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe’nin içinde bulunduğu 1’inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri bedeli 30 bin TL’den 34 bin TL’ye yükseldi. İkinci grupta yer alan İçerenköy, Pendik, Maltepe gibi ilçelerdeki boş mezarlık bedeli 12 bin TL’den 14 bin TL’ye yükseldi.

Sözcü'nün aktardığına göre, Tuzla, Ümraniye, Çekmeköy gibi ilçelerdeki ek mezarlık fiyatları 4 bin TL’den 4 bin 500 TL’ye yükseldi. Azınlık gruplarının defnedildiği mezarlık fiyatları ise 6 bin 500 TL’den 7 bin 150 TL’ye çıktı.

Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba gibi mezarlıklardaki fiyatlar ise 30 bin TL’den 34 bin TL’ye cenazenin yanındaki boş yerin bedeli ise 15 bin TL’den 17 bin TL’ye yükseldi.

Sütlüce, Kağıthane merkez, Hasdal, İstinye gibi 2’nci bölge mezarlıklardaki bedel de Anadolu Yakasın’daki ikinci bölge mezarlık fiyatları ile eşit tutuldu.

Kilyos, Ayazağa, Büyükçekmece, Habipler, Cebeci gibi yerlerdeki 3’üncü bölge mezarlık fiyatları da 4 bin liradan 4 bin 500 liraya yükseldi. 

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